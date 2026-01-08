Cierre del Fondo Norte y multa para el Hércules tras los incidentes ante el Sabadell

La derrota ante el Sabadell ha dejado daños colaterales en el Hércules. Además de poner fin a la imbatibilidad del entrenador Beto Company, el contundente 1-5 encajado en el estadio Rico Pérez y los incidentes ocurridos en el tramo final del encuentro han provocado una dura sanción disciplinaria que afectará de lleno al club en su próximo compromiso como local.

El Juez Disciplinario Único de Competiciones No Profesionales ha sancionado este jueves al Hércules con la clausura durante un partido de una de las gradas del Rico Pérez y con una multa económica por los lanzamientos de objetos al terreno de juego que obligaron al colegiado a suspender el partido durante 15 minutos.

El cierre se aplicará en el encuentro ante el Sevilla Atlético del próximo 17 de enero y afectará al Fondo Norte, la grada situada detrás de la portería desde la que se produjeron los incidentes.

Los hechos se desencadenaron en el minuto 76 del partido, tras la señalización de un penalti a favor del Sabadell.

La decisión arbitral provocó el lanzamiento inicial de una botella de agua, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antiviolencia con un aviso por megafonía sobre el riesgo de suspensión del encuentro.

Sin embargo, el lanzamiento del penalti y el posterior gol visitante encendieron aún más los ánimos y derivaron en una segunda lluvia de botellas, alrededor de una decena, lo que obligó a detener el choque durante un cuarto de hora.

Aviso de cierre total

La resolución disciplinaria no se queda ahí. El juez advierte al club alicantino de que queda apercibido de la clausura total de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia, una advertencia que subraya la gravedad de los hechos y la escasa tolerancia de los órganos disciplinarios ante este tipo de comportamientos.

Además, el Hércules deberá comunicar en un plazo máximo de 24 horas los sectores concretos del Fondo Norte desde los que se produjeron los lanzamientos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la sanción y facilitar la identificación de responsabilidades.

El fallo también impone al club una multa adicional por "represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes".

En este caso, la sanción no está vinculada directamente a los incidentes en la grada, sino a la presencia en vestuarios de un jugador sin licencia que realizó conductas contrarias a la tolerancia y al respeto hacia los colegiados. La resolución hace referencia al futbolista Richie Dapaah, actualmente lesionado, que se dirigió a los árbitros, según el acta, en un tono amenazante.

Desde el Hércules, fuentes del club han confirmado que la entidad ya estudia junto a sus servicios jurídicos la posibilidad de recurrir total o parcialmente la sanción. Mientras tanto, el Rico Pérez presentará un vacío visible en su próxima cita liguera, un recordatorio incómodo de una noche que terminó pasando factura dentro y fuera del césped.