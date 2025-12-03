Slavy y Fran Sol contra la maldición de los delanteros en el Hércules

Durante las últimas temporadas, el Hércules ha convivido con un fenómeno tan persistente como desconcertante: la dificultad para encontrar un delantero capaz de ofrecer cifras determinantes.

Una especie de maldición del ‘9’ que ha acompañado al club durante su travesía por las categorías inferiores y que ha frustrado, con alguna excepción puntual, la aspiración de hallar un referente ofensivo estable.

Las dos últimas jornadas han ofrecido, al fin, un cambio de escenario. Slavy ha firmado dos goles, ambos desde el punto de penalti, y Fran Sol ha marcado uno.

Una reacción que empieza a apuntar el camino tras casi tres meses de sequía ofensiva en los que el equipo ha echado en falta la aportación de sus atacantes.Sin cifras aún para celebrar nada, pero sí con el indicio de que algo se mueve por fin en la delantera blanquiazul.

Y no será porque el Hércules no lo haya intentado. En el último lustro, por el Rico Pérez han desfilado algunos de los delanteros más cotizados y deseados de sus respectivas categorías.

Por el vestuario blanquiazul han pasado apuestas firmes, perfiles con prestigio, goleadores contrastados y jóvenes promesas, todos llamados —sobre el papel— a romper la tendencia.

Sin embargo, por diferentes circunstancias —malos momentos del equipo, estados de forma irregulares, lesiones o situaciones extradeportivas que condicionaron su rendimiento— casi ninguno logró clonar en Alicante los números que firmaron en sus clubes de origen.

La pasada temporada es un ejemplo reciente. El argentino Agustín Coscia, pese a no disponer de excesivo protagonismo, cerró el curso con ocho tantos; y Álex Romera, uno de los atacantes con mejor cartel de la categoría, sólo llegó a cuatro.En la campaña anterior, la del ascenso desde Segunda Federación, el propio Coscia se quedó en seis.

Entonces emergió la excepción de Marcos Mendes, autor de 13 goles, aunque su registro llegó en una categoría menor y no le valió para encontrar continuidad ni espacio en el equipo un año después, ya en una división superior.

La lista de precedentes es amplia. Raúl González y Aketxe alcanzaron sólo siete goles cada uno en Segunda Federación, mientras que delanteros reputados como Benja Martínez no pasaron de los cuatro, y el paraguayo Acuña se quedó en uno. Tampoco cuajaron las apuestas por jóvenes emergentes, como en el caso de Jean-Paul N’Djoli, que anotó tres goles en un año y medio.

En el curso 2019-20, Jona —otro jugador marcado por un pasado goleador— logró cuatro dianas, y Carlos Martínez —pese a abandonar el club a mitad de campaña— llegó a seis.

Paradójicamente, el propio jugador catalán, que tampoco era un ‘9’ al uso, porque era mucho más que un ariete, es quien conserva la última cifra realmente destacada en una competición exigente: 11 goles en la 2018-19, la temporada en la que el Hércules rozó su regreso al fútbol profesional.

Por no recordar los números de cursos anteriores de delanteros como Manu Garrido, Buenacasa, Juli, Óscar Díaz, Juan Delgado, Mainz, Fernando o Portillo, que ni siquiera alcanzaron la decena de tantos en una temporada.

En este contexto, los goles recientes de Slavy y Fran Sol representan algo más que tres celebraciones aisladas, sobre todo porque han coincidido con un cambio en la dirección desde el banquillo. En un planteamiento más ofensivo, según propone la pizarra de Beto Company, es posible que los dos arietes encuentren por fin el ecosistema necesario para brillar.

El preparador valenciano afirmó días atrás que los números de sus delanteros no le preocupaban lo más mínimo. "Estoy tranquilo, son dos delanteros top. Marcarán muchos goles", vaticinó el entrenador, consciente de que, desde la confianza y lejos de la ansiedad, es más fácil recuperar al goleador que lleva tanto tiempo añorando el Rico Pérez.