El Hércules refuerza la portería con Sandro Blazic

Savia nueva para la portería del Hércules. El club alicantino ha cerrado la contratación, para lo que resta de temporada y una más, del guardameta germano-esloveno de 19 años, Sandro Blazic, que ocupará una de las licencias sub-23 aún libres en la plantilla.

El portero, formado en la cantera del FC Colonia, uno de los grandes de Alemania en las décadas de los 70 y 80, llevaba varios días entrenando con el primer equipo.

Al igual que sucedió recientemente con el centrocampista franco-argelino Mehdi Puch-Herrantz —fichado también tras un periodo de prueba—, Blazic convenció rápidamente al cuerpo técnico, por lo que el club se puso manos a la obra para obtener los permisos y licencias necesarios para su incorporación.

La portería del Hércules tiene un inquilino fijo desde hace cuatro años, Carlos Abad, aunque la idea del club es potenciar la competencia en esta demarcación y protegerse con un relevo de garantías en caso de una lesión o sanción de larga duración del tinerfeño.

El que era segundo portero hasta la fecha, Marcos Mompeán, continuará en la dinámica del primer equipo, aunque competirá con el Hércules B para coger ritmo de competición en Tercera.

El club quedó muy satisfecho con la pretemporada realizada por Mompeán, pero entiende que un jugador tan joven necesita minutos y portería para seguir evolucionando.

Blazic, internacional en categorías inferiores con Alemania y Eslovenia, podría debutar en una convocatoria esta próxima jornada ante el Nàstic de Tarragona, siempre que el Hércules logre completar los siempre farragosos trámites burocráticos que acarrean este tipo de operaciones.

Como curiosidad, el nuevo portero del Hércules es el segundo jugador alemán que vestirá la camiseta blanquiazul tras el delantero Peter Lubeke, que disputó 30 partidos en la temporada 1976-77, en Primera División.

Además, será el segundo esloveno en la historia del club, después de otro delantero, Milan Osterc, que llegó en el curso 1996-97 y participó en 23 partidos.

Federación de peñas

El Hércules cuenta desde este martes con una federación que aglutina a 18 de sus peñas. El colectivo, según explica en su carta de presentación, nace con el objetivo de "unir, representar y dar voz a todas las peñas y asociaciones del Hércules bajo un mismo escudo, una misma voz y una misma pasión: el herculanismo".

La Federación de Peñas Herculanas surge del sentimiento compartido de diversos colectivos sobre la necesidad de "estrechar lazos, trabajar de forma coordinada y fortalecer el papel de la afición como parte activa del herculanismo".

Además, el colectivo pretende actuar como "canal de representación unificado" ante el club, las instituciones, los medios de comunicación y cualquier actor relacionado con la vida del aficionado del Hércules.

"Una afición organizada y cohesionada es una afición más fuerte, influyente y más respetada", señala la Federación de Peñas Herculanas, que expresa también su deseo de fomentar "la coordinación de actividades conjuntas, como desplazamientos, animación o eventos solidarios".

Por último, la entidad aclara que no tolerará "ningún avasallamiento" hacia los aficionados y recuerda que "cada desagravio a una peña será un desagravio a todas".