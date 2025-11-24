El Rico Pérez revive la memoria de Delibasic con un homenaje solidario este sábado

El legado de Andrija Delibasic sigue vivo y su recuerdo rebrotará este sábado en el Rico Pérez, uno de los escenarios más especiales de su carrera.

El carismático delantero montenegrino, fallecido en marzo tras una larga enfermedad, recibirá un homenaje a través de un partido benéfico que enfrentará a la selección de Veteranos AFE con un combinado de Amigos de Delibasic.

El encuentro arrancará a las 12:00 horas y las entradas tendrán un precio único de tres euros. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). También se habilitará una Fila Cero para quienes quieran colaborar: ES73 0049 5926 4423 1618 3701.

Enfrente, el equipo de los Amigos de Delibasic reunirá a ex futbolistas que compartieron vestuario con “Deli” en el Hércules —donde jugó dos temporadas y logró el ascenso a Primera— pero también en el Mallorca, la Real Sociedad o el Rayo Vallecano, clubes en los que dejó huella.

Esteban Vigo, su entrenador en el Hércules, dirigirá al equipo desde la banda. También estarán presentes jugadores muy queridos por la afición herculana, como Tote, Calatayud, Farinós, Cristian Hidalgo, Gerardo Noriega, Rufete, Peña, Portillo, Celso o Ruz. Algunos no atraviesan su mejor momento físico, pero no han querido faltar para rendir tributo a quien fue su compañero.

Además, el presidente de AFE, David Aganzo, jugará con el Hércules, igual que su mano derecha en el sindicato, Diego Rivas, ambos exjugadores del conjunto alicantino.

La Selección Veteranos AFE, confeccionada por Fernando Zambrano, responsable del Departamento de Atención al Futbolista Veterano del sindicato, estará formada por ex jugadores de primer nivel.

El equipo del sindicato estará dirigido desde el banquillo por José Antonio Camacho, exseleccionador español y vocal de la junta directiva de AFE. Le acompañarán Onésimo Sánchez, exjugador de Valladolid, Rayo y Barcelona, y Pepe Carcelén, segundo entrenador de Benito Floro en el Real Madrid y en el Albacete.

Flores y aplausos

El Hércules y su afición ya tuvieron la posibilidad de rendir un sentido homenaje a Andrija Delibasic el pasado marzo, en los prolegómenos del partido ante el Ibiza.

Un ramo de flores depositado por varios ex compañeros, globos, un mural con mensajes y un prolongado aplauso antes del inicio del choque recordaron la figura del delantero, autor de 20 goles en sus dos temporadas en Alicante.

Quince años después de su salida del club, su recuerdo sigue intacto. Las gradas aún muestran decenas de camisetas con el número 23 que el balcánico convirtió en un símbolo para el herculanismo.