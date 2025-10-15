El Hércules confirma que su Ciudad Deportiva está en "estudio y diseño" y que no requiere recalificación del terreno

El Hércules mueve ficha y ha arrojado algo de luz al proyecto desvelado el pasado lunes por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre la construcción de su Ciudad Deportiva. A través de un comunicado oficial, la entidad ha confirmado que la instalación no requerirá ningún cambio en la calificación del terreno y confirma que el proyecto se encuentra en fase de "estudio y diseño".

Barcala anunció, durante el debate sobre el Estado de la Ciudad, que el Ayuntamiento se encontraba en conversaciones "muy avanzadas" con el Hércules para la construcción de su Ciudad Deportiva en el entorno del Club Atlético Montemar, en terrenos de La Albufereta.

Según detalló el alcalde, que llegó a mostrar imágenes simuladas del complejo, la instalación se ubicará en una parcela de 120.000 metros cuadrados y contará con un mini estadio con capacidad para 3.000 espectadores, además de escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio.

El club, tras 24 horas de silencio, ha calificado este miércoles su futura Ciudad Deportiva como un "paso fundamental en el crecimiento y consolidación del club" y confirma que está pensada tanto para "el primer equipo" como la formación deportiva de las "categorías del fútbol base".

La entidad blanquiazul asegura, para salir al paso de ciertas informaciones, que esta instalación deportiva "puede desarrollarse en el marco de la normativa urbanística y del planeamiento vigente" a través de la figura de la DIC (Declaración de Interés Comunitario).

No requiriendo por ello su implantación "de ningún cambio de calificación o clasificación urbanística de los terrenos".

"El ámbito donde se pretende desarrollar la actividad se encuentra clasificado por el PGMO1987 vigente como Suelo No Urbanizable Común-Rústico (SNU/RU), tal y como puede constatarse en el Plano de Calificación Global del Suelo, donde, en base a lo dispuesto en el Art.47 de las NNUU, están permitidas las actividades terciarias y de servicios, donde quedaría enmarcado el centro deportivo que nos ocupa", detalla el Hércules en su nota oficial.

"Se trata de una actuación que precisa de DIC por parte de la Conselleria competente, previa licencia municipal, la cual deberá acompañarse del correspondiente Estudio de Integración Paisajística", añade el club, despejando la duda de cualquier irregularidad en el proceso o uso del terreno.

El Hércules desvela los parámetros urbanísticos de edificabilidad que se aplicarían a la parcela de 120.000 m2, aproximadamente, en relación a la ocupación máxima (6.000 m2 de suelo), altura de las edificaciones (tres plantas) o retranqueos (10 m. a eje de caminos y al resto de linderos).

Y recuerda que al tratarse de un entorno "sensible a nivel patrimonial" (BIC Torres de la Huerta) debería estudiarse su ubicación concreta "para su adecuada integración en el ámbito" paisajístico que le rodea.