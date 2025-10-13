Barcala anuncia la ansiada Ciudad Deportiva del Hércules: 120.000 m² con un miniestadio en Montemar

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el consistorio y el Hércules mantienen "conversaciones muy avanzadas" para la construcción de su futura Ciudad Deportiva en una parcela de 120.000 metros cuadrados en Montemar que contará con un miniestadio.

La histórica aspiración de la entidad será proyectada en el entorno de Montemar, en terrenos de La Albufereta, según ha informado el regidor durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad de este lunes.

En este espacio de 120.000 metros cuadrados se levantará un miniestadio con capacidad para 3.000 espectadores, con posibilidades de ampliación, que permitirá centralizar los entrenamientos del primer equipo y los ejercicios y encuentros del fútbol base herculano.

El espacio tendrá escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio.

La futura infraestructura del centenario club le permitirá abandonar las mermadas instalaciones donde se ejercita el equipo en Fontcalent para contar con un complejo de alto rendimiento destinado a convertirse en un "referente deportivo y social" para toda la ciudad, ha apuntado el alcalde.

Nuevas instalaciones

Así, Barcala ha señalado que se está trabajando en el desarrollo de otro complejo polideportivo en la avenida de las Naciones, en la Playa de San Juan, entre la rotonda del Campo de Golf y el PAU 5.

Su objetivo es "prestar servicio a esta zona de expansión del término municipal junto al emblemático Parque de La Marjal y el Parque Sergio Melgares", ha avanzado el regidor.

Está previsto que este espacio deportivo disponga de un gran campo de fútbol, pistas polideportivas y un espacio para la práctica del atletismo.

El segundo gran eje para la creación de nuevas infraestructuras deportivas en la ciudad se sitúa en la Vía Parque, en la zona norte de la ciudad, para prestar servicio a los barrios de Garbinet, Juan XXIII, 400 Viviendas, Virgen del Carmen, Parque Lo Morant, Altozano, Los Ángeles, Tómbola, Rabasa y Divina Pastora.

Allí, la Fundación Lucentum ha elaborado un proyecto para impulsar la Ciudad del Baloncesto en la calle Polop, que se ubica entre la Gran Vía y la Vía Parque, en tres parcelas de titularidad municipal, con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

El diseño incluye un pabellón cubierto para varias pistas y tres de minibasket, además de tres canchas exteriores y un edificio moderno y funcional para el alojamiento y la formación de los deportistas.

Barcala lo ha definido como "una actuación de referencia para el deporte formativo de la ciudad" que impulsará a los futuros deportistas alicantinos.

En el mismo sentido, se está trabajando junto a la Generalitat en un espacio público de tecnificación deportiva en la Vía Parque, que albergará instalaciones cubiertas para algunas disciplinas como son el bádminton, el tenis de mesa, el judo y el remo.