Kempes repasa con cariño en Tik Tok su etapa en el Hércules: “Fue una época linda”

Mario Alberto Kempes, leyenda del fútbol mundial, ha repasado durante los últimos días su trayectoria deportiva, a través de la red social TikTok, mostrando una camiseta de cada club en el que militó.

El argentino, uno de los dos campeones del Mundo que ha tenido el Hércules a lo largo de su centenaria historia, dedicó palabras cariñosas al equipo alicantino, donde dejó una huella imborrable a pesar de que apenas estuvo algo más de un año, repartido en dos medias temporadas.

El ‘Matador’ llegó a Alicante con el equipo en Primera, en enero de 1985, en una situación crítica y fue clave en la permanencia del equipo. Por el camino dejó tantos cuyo recuerdo aún perdura, como los anotados ante el Barcelona, Málaga, Valencia y, sobre todo, el gol olímpico anotado ante el Atlético de Madrid, cuyo portero era su compañero de selección, Ubaldo Matildo Fillol.

Kempes, tras mostrar la camiseta blanquiazul, con el 10 en la espalda, y señalar el escudo, recuerda su paso por el Hércules como una “época linda”.

“Venía de un bajón moral terrible, porque el Valencia no me había renovado, Estuve cinco meses trabajando por mi cuenta. Corriendo por el espacio que se me presentaba, por la montaña… Pero claro, no jugaba”, rememora el argentino, único jugador en la historia de los Mundiales en ser elegido mejor futbolista del torneo, MVP de la final y máximo goleador.

“Vino un día el entrenador del Hércules a casa y me pregunta si quería jugar en el Hércules. Le dije que con todo el gusto, pero que tenía que darme un plazo para tomar contacto con la pelota y ponerme mejor físicamente”, relata el argentino, que por entonces tenía 30 años.

https://www.tiktok.com/@mariokempes013/video/7557103272343964959

El entrenador que lo rescató fue el uruguayo Carlos Jurado y su primer partido fue en casa ante el Zaragoza (0-0) en diciembre de 1984. Su primer y único gol, anotado con un espectacular lanzamiento de falta, llegó en Málaga (1-1), resultado que acabaría siendo determinante para la salvación.

“La vuelta fue bastante linda y cómoda. Me sentí cómodo y a gusto y tuvimos la suerte esa temporada de poder salvarnos en el último partido en Madrid. Eso fue como salir campeones de la Champions”, señala en referencia a la legendaria victoria en el Bernabéu, cuyo 40 aniversario se cumplió esta primavera, con un gol de su compatriota Dante Sanabria (0-1).

“La recuperación había sido buena y nadar tanto para quedarse en la orilla no era bueno”, explica en alusión a la remontada herculana, capaz de ganar al Barça de Venables (1-0), que se paseó en la Liga en su camino hacia el título, y al Madrid en las últimas jornadas.

“El año siguiente estuve seis meses, porque me fui a Austria, pero la verdad es que dejé muchos amigos y conmigo se portaron fenomenal”, concluye el argentino.

En esa segunda temporada, Kempes anotó 10 goles, sólo uno de penalti, en 31 partidos y cuando se marchó el equipo alicantino tenía la permanencia encarrilada. Conjuntos como el Atlético, Barcelona, Osasuna, Celta. Valencia o Las Palmas fueron abatidos por el atacante. El equipo, pese a tener un cómodo colchón de puntos, acusó su ausencia y acabó desplomándose y descendiendo a Segunda tras sumar una victoria en los 12 partidos restantes.

El Hércules no echó sólo de menos sólo sus goles, sino también su liderazgo en el campo y su enorme influencia sobre los compañeros, rivales e incluso aficiones, que siempre aplaudieron sus actuaciones y clase con aplausos como símbolo de reconocimiento a su trayectoria.

La millonaria oferta del First Viena rompió una corta pero breve historia de amor entre el Hércules y Kempes que, a pesar de los años, sigue a flor de piel por ambas partes, como se pudo comprobar en su última visita a Alicante, donde fue homenajeado por la entidad aprovechando la presentación