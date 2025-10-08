Torrecilla mantiene la fe en el proyecto del Hércules: "De peores situaciones se ha salido"

Rubén Torrecilla mantiene su energía intacta a pesar de que su crédito como entrenador del Hércules está bajo mínimos. El técnico extremeño no se siente cuestionado y no ve el partido del viernes ante el Atlético B como una final. "Queda mucho y de peores situaciones se ha salido", afirma.

El cacereño, pese al runrún de las últimas semanas, garantiza que nadie del club le ha planteado un ultimátum y agradece la confianza infinita de Enrique Ortiz, máximo accionista, Carlos Parodi, presidente, y Paco Peña, director deportivo.

"Saben el entrenador que quieren y la persona que tienen dentro. Saben que me dedico 24 horas a este club y que soy una persona que trabaja, entrena con intensidad y lleva bien el vestuario", ha explicado el entrenador, que también ha tenido palabras de elogio para sus jugadores.

"Entrenan con el ímpetu de siempre. Espero que una victoria pueda cambiar la dinámica porque es un grupo que se lo merece", señala el entrenador, quien sí dijo ser consciente que la posición del equipo, colista, no se corresponde a la historia del escudo del Hércules.

"Sé que la vida de un entrenador son los resultados. No me tomo el partido como una final, sino como la oportunidad de cambiar la dinámica y dar una alegría a todos. Pase lo que pase quedará mucha liga por delante esté yo o no", ha argumentado.

Torrecilla sigue convencido de que se puede cambiar la infame dinámica del equipo, que ha sumado cuatro puntos de 18, y confía en que el viernes ante el líder "se alineen los astros". "Y si no, seguiré luchando porque soy un luchador y lo seré hasta el último día que esté en el Hércules", ha declarado.

El extremeño ha recordado que desde su llegada "también se han hecho cosas buenas" y ha valorado la importancia de comenzar bien ante el líder "para meter a la gente en el partido". "Viene el primero y con la flecha hacia arriba. Será un partidazo de tú a tú. Ideal para cambiar la dinámica", insiste.

Recado a la afición

En este sentido, el entrenador ha pedido confianza y optimismo a los seguidores herculanos, además de apoyo durante el partido. "La afición es soberana y si tiene que protestar que lo haga al final", señala.

"Les pido que estemos juntos, porque cuando las cosas van bien todos animan. Yo este campo lo he visto lleno con 30.000 personas, pues a las buenas, y a las malas", ha demandado el técnico", quien ha agregado que "las mejores familias se ven en los peores momentos".

"Lo que hemos conseguido lo hemos hecho juntos", ha finalizado el entrenador, que no descartó para el partido del viernes a De León, recuperado en un tiempo récord, pero sí a Samu Vázquez, Monsalve y Nico Espinosa. Sotillos, Soldevila y Cantero siguen con molestias, pero todo apunta a que llegarán en condiciones para el encuentro.