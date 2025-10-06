Ortiz mantiene a Torrecilla en el banquillo del Hércules contra viento y marea

Rubén Torrecilla gana tiempo. El Hércules sigue en caída libre pero de momento, y contra todo pronóstico, no habrá relevo en el banquillo esta semana.

Los números negativos del equipo pesan como una losa en la espalda del extremeño, al que sólo Enrique Ortiz, propietario del club, respalda.

El empresario alicantino ha mantenido este lunes una reunión de urgencia en el Rico Pérez con el director deportivo, Paco Peña, y a la conclusión de la cumbre ha ratificado en su puesto al preparador extremeño, por lo menos hasta el viernes.

La infinita paciencia de Ortiz con Rubén Torrecilla se debe en un alto porcentaje a su reconocimiento y gratitud por el ascenso a Primera RFEF, primera y única alegría del empresario en los últimos tres lustros, pero también, y sobre todo, a la ausencia de un relevo en el mercado que ofrezca ciertas garantías.

Sólo desde esta doble vertiente se puede entender cómo un proyecto diseñado para ser campeón de grupo toca fondo en la clasificación, tras sumar sólo cuatro puntos de 18, sin que se tomen medidas drásticas.

Los números del técnico extremeño le hubieran costado el puesto a cualquier otro entrenador que ha pasado por el Hércules en las últimas décadas.

De los últimos 15 partidos oficiales, el conjunto blanquiazul sólo ha ganado tres, dos de ellos pertenecientes a la temporada pasada, y no es capaz de ganar fuera desde el pasado mes de marzo, acumulando ya ocho salidas consecutivas sin vencer, las siete últimas con derrota.

Por si fuera poco, el Hércules se vuelve a colgar el farolillo rojo de una competición, aunque compartido con el Betis Deportivo, 11 años después.

La última vez en la que fue el último de la fila el equipo acabó descendiendo del fútbol profesional.

Los números actuales son peores que los que promedió en el curso 2019-20, en los que el Hércules coqueteó durante gran parte del campeonato con el descenso.

Aquella temporada quedó interrumpida por la pandemia cuando el equipo era antepenúltimo tras pasar cinco entrenadores por su banquillo, pero ni en su peor momento de aquel catastrófico curso llegó a ser colista.

Sin candidato claro

En los últimos días están llegando al club infinidad de opciones para dirigir al equipo, pero ninguna de ellas llena tanto a los dirigentes como la de Jon Pérez Bolo.

El vasco, sin embargo, sigue esperando movimientos en los banquillos de Segunda División, ya que no desea regresar a una categoría de la que escapó con la Ponferradina, precisamente en una eliminatoria ante el equipo alicantino.

El resto de los perfiles que llegan no logran convencer al máximo accionista, que aún confía en el repunte pero que, sobre todo, no quiere correr el menor riesgo con el posible sustituto.

Mientras la cúpula herculana deshoja la margarita, las gradas del Rico Pérez volverán a someter a juicio sumarísimo a su entrenador el viernes ante el filial del Atlético de Madrid.

El equipo rojiblanco, líder de la competición, cuenta con siete puntos más que el Hércules, que en el caso de perder puede comenzar a despedirse, a mediados de otoño, de la pelea por el primer puesto.