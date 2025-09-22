El Hércules entra en crisis: en zona de descenso por primera vez en Primera RFEF

Jugadores del Hércules y del Cartagena durante el partido del domingo. Hércules CF

Menos de un mes ha durado la calma en el Rico Pérez. La deriva negativa del equipo alicantino, que encadenó en Cartagena su tercera derrota consecutiva del presente curso (2-1) ha puesto en una situación casi límite al entrenador, Rubén Torrecilla.

Los pobres resultados convierten el compromiso de la próxima jornada ante el Alcorcón (domingo, 16 horas), el conjunto que marca la zona de promoción, en la primera encrucijada del curso.

La continuidad del extremeño en el actual proyecto, tras el triste epílogo del campeonato, ya dejó muchas dudas en la cúpula del club, que finalmente, y tras abrir una serie de consultas con plantilla y entorno, optó por mantener la confianza en el entrenador.

Sin embargo, el pésimo arranque (tres puntos de 12) de un proyecto diseñado para ascender ha vuelto a encender la alarma.

La pasada temporada, primera del Hércules en la categoría, la peor posición que alcanzó el equipo fue la décimo segunda plaza en la cuarta jornada y la última, cuando agotadas las opciones de promocionar se dejó llevar en el tramo final del campeonato.

La realidad, coartadas de expulsiones al margen, es que el Hércules ha caído a zona de descenso por primera vez desde que compite en Primera RFEF.

Y, lo que es peor, no logra borrar la imagen decadente del final del pasado curso, sobre todo fuera de casa, donde acumula ya seis salidas consecutivas, cuatro del pasado curso y dos del actual, sin puntuar.

El liderato, objetivo marcado por la dirección deportiva, se ha disparado a cinco puntos y la promoción, mal menor, a cuatro.

Si bien para consuelo del equipo alicantino el próximo rival es, precisamente, el conjunto que marca esa frontera, por lo que el encuentro del domingo es una gran oportunidad para reconducir la situación y limitar daños.

Final anticipada

La derrota en Cartagena, presenciada por más de 700 aficionados herculanos en directo, deja muy tocado también a Retuerta, jugador cuyo rendimiento ha estado desde su fichaje bajo sospecha y que decantó definitivamente el partido para el equipo local tras su expulsión.

La baja del lateral se unirá a la de Nacho Monsalve, lesionado en la rodilla, y la de Nico Espinosa, convaleciente aún de una operación en el tobillo.

La buena noticia será el regreso de Rentero tras cumplir sanción, si bien el madrileño también fue determinante con su expulsión en la derrota ante el Algeciras.

El club, de forma oficiosa, mantiene su confianza en el entrenador, pero a nadie escapa que un nuevo tropiezo ante el Alcorcón puede ser casi definitivo para su futuro en el banquillo.

La hinchada herculana desplazada a Cartagena ya mostró su malestar tras el partido con el técnico, al que pidió su dimisión.

También las redes sociales han echado humo en las últimas horas, responsabilizando al extremeño de los males del Hércules.

No sería la primera vez que el técnico escapa de una situación crítica. Ya logró revertir una mala racha de tres derrotas consecutivas y otra de seis jornadas sin ganar en su primera temporada, culminada con el ascenso a Primera RFEF.

También en la primera vuelta el Hércules se levantó en la primera vuelta tras perder de forma consecutiva ante Atlético B, Fuenlabrada y Villarreal B.

El Hércules cerró el curso con otra pésima dinámica de cuatro derrotas, germen de la actual desconfianza que existe con el técnico y su actual proyecto.

Torrecilla pide tiempo para corregir los errores y ensamblar las piezas de un "equipo nuevo", pero la paciencia se acaba.

Acaba de llegar el otoño y el Hércules ya ha convertido una temporada que arrancó cargada de ambición e ilusión en un polvorín que puede explotar si el equipo no reacciona de forma urgente.