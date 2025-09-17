À Punt ofrecerá 10 partidos del Hércules, que cobrará 9.000 euros por encuentro

La afición del Hércules recibiendo al equipo antes de un partido de playoff.

El Hércules regresa a la televisión autonómica. À Punt ha confirmado este miércoles que ofrecerá en directo este domingo la visita del equipo alicantino al Cartagena, a partir de las 18:15 horas.

Inaugura de esta forma una serie de retransmisiones que tiene previsto ofrecer del conjunto blanquiazul a lo largo del curso.

Además del duelo siempre pasional ante el Cartagena, uno de los rivales más íntimos del Hércules a lo largo de su historia, el ente autonómico tiene la intención de ofrecer en directo durante la temporada otros nueve partidos del equipo de Rubén Torrecilla.

Según han confirmado fuentes de À Punt, el club herculano recibirá 9.000 euros por cada uno de estos compromisos televisados en directo.

Los partidos seleccionados aún no están definidos y dependerá de la trascendencia clasificatoria del duelo y del momento de la temporada.

La intención de la cadena, según expresa en un comunicado, es ofrecer los duelos más interesantes del Hércules, poniendo especial atención en los protagonizados contra los otros equipos de la Comunitat Valenciana en la categoría, como el CD Eldense y el Villarreal B.

Radiotelevisió valenciana también anuncia su intención de retransmitir los partidos del play-off de ascenso a la Liga Hypermotion, siempre y cuando el Hércules y alguno de los otros dos equipos vecinos que militan en la categoría lograran la clasificación para estas eliminatorias.

El duelo ante el Cartagena contará con los comentarios en el micrófono del exdirector deportivo del Hércules, Javier Subirats, bajo cuya tutela el equipo alicantino logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2005-06.

Entradas para Cartagena

Para aquellos aficionados que deseen ver el partido en directo, el Hércules pone a la venta este miércoles 998 entradas a un precio de 15 euros cada una para el compromiso de Cartagena.

El club alicantino solo pondrá entradas a la venta de forma presencial y con la obligatoriedad de realizar el pago en efectivo.

Los abonados del Hércules, cerca de 12.000, tendrán preferencia de compra de las localidades hasta el viernes 19, fecha a partir de la que se abrirá la venta al aficionado general, siempre que aún queden disponibles.

A pesar del mal arranque del conjunto herculano, que sólo suma tres puntos y enlaza dos derrotas consecutivas, el club espera una gran presencia de aficionados en las gradas del Cartagonova en lo que será el primer gran desplazamiento masivo de los seguidores alicantinos en la presente temporada.