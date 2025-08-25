El Hércules blinda el lateral izquierdo con el fichaje de Javi Jiménez

El Hércules no quiere dejar ningún detalle al azar a las puertas de la próxima temporada, en la que se ha marcado el ascenso como único objetivo.

El estado físico de Xavi Pleguezuelo, futbolista recién llegado del Real Betis que estaba llamado a discutir la titularidad a Retuerta, había dejado algunas dudas durante el mes y medio de pretemporada. Por eso el cuerpo técnico se movió rápido para atar a Javi Jiménez, una de las mejores opciones que aún ofrecía el mercado.

El lateral jienense, de 29 años, ha firmado por una temporada con opción a una más y llega avalado por su buen hacer en las dos últimas temporadas con el Ibiza, con el que ha disputado más de 70 partidos de Liga y peleado por el ascenso.

Javi Jiménez se convierte en el undécimo fichaje del equipo alicantino para la próxima temporada y cuenta, además, con una amplia experiencia en la categoría tras haber militado en conjuntos que siempre han aspirado a lo máximo en sus respectivas competiciones, como el Nàstic de Tarragona, Málaga, Cultural Leonesa o Mirandés.

Javi Jiménez ha pasado reconocimiento médico este lunes y el martes se pondrá a las órdenes del entrenador, Rubén Torrecilla, para preparar el debut del Hércules ante el Tarazona, el próximo sábado en el Rico Pérez.

El club, a través de un comunicado oficial, ha definido a su nuevo jugador como un lateral izquierdo de "recorrido, intensidad y carácter competitivo", que destaca por su "fiabilidad defensiva y capacidad para sumarse al ataque, aportando equilibrio y compromiso al juego del equipo".

El lateral izquierdo, posición que ocupó en su día el director deportivo, Paco Peña, se ha convertido en un puesto sensible en el equipo alicantino en los últimos tiempos, ya que el club no ha terminado de encontrar un futbolista, más allá de la irregularidad de Retuerta, que se adueñe de la posición.

La incorporación del lateral andaluz obliga al Hércules a dar una baja en su plantilla de un jugador mayor de 23 años. El mediocentro César Moreno, cedido en las dos últimas temporadas, tiene todas las opciones para ser el jugador que ceda su licencia.

Tras la llegada de Jiménez, el Hércules centra ahora sus esfuerzos en asegurarse la incorporación del medio centro defensivo con licencia Sub 23, Diego Méndez, jugador del Rayo Vallecano que el pasado curso actuó a préstamo en el Deportivo Eldense.

Buenos principios

Los inicios de Liga son casi un cheque en blanco para el Hércules, que suma 11 años sin caer en la jornada inaugural del campeonato.

La última vez en la que el conjunto alicantino, que ha competido durante este periodo en Segunda B, Segunda RFEF y Primera RFEF, inició la temporada sin sumar al menos un punto se remonta al curso 2014-15, cuando cayó derrotado 2-1 en Elda ante el Deportivo Eldense.

Durante la última década, el Hércules ha ganado seis partidos de la primera jornada, el último la pasada temporada ante el Ceuta en su debut en la categoría (2-0), y ha empatado cuatro, dos de ellos en Alicante y uno, precisamente, ante un equipo dirigido por Torrecilla.

Al equipo alicantino se le da especialmente bien los inicios de la competición, sobre todo como local. La última ocasión en la que el Hércules no puntuó en el estreno de una temporada en el Rico Pérez fue en el curso 2010-11, en Primera, cuando perdió 0-1 ante el Athletic Club con un gol de Fernando Llorente.