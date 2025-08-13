Aire fresco para la camiseta del Hércules: Ekokai patrocinará al equipo

Ekokai, empresa alicantina especializada en climatización y parte del Grupo HDF, es desde este miércoles el nuevo patrocinador principal del Hércules. La firma lucirá su nombre en la parte frontal de la camiseta del equipo alicantino en sustitución de Cívica, empresa que seguirá apostando por el fútbol base.

El Hércules no ha dado detalles de la cuantía económica del patrocinio, aunque sí ha expresado de forma institucional, a través de un comunicado, que la colaboración con Ekokai, que por primera vez patrocina a un equipo deportivo, va más allá del dinero.

“Representa una alianza estratégica con empresas que apuestan por el progreso, la responsabilidad social y el desarrollo de la comunidad alicantina, valores que forman parte de la identidad del club”, explica la nota del club.

El acuerdo es, en principio, por una temporada y contempla, además del logo en la camiseta, otras acciones conjuntas publicitarias y de promoción que se irán detallando en las próximas semanas.

La consejera María José Pastor, el director deportivo del club, Paco Peña, y el capitán, Carlos Abad, han agradecido a la empresa de climatización alicantina su apuesta decidida por el Hércules en una temporada que pretende ser histórica.

“Es un orgullo que el tejido empresarial alicantino esté apostando por este proyecto”, asegura la consejera, mientras que Gabi Aguado, gerente de la firma, ha calificado como “privilegio” formar parte del proyecto de un equipo histórico que considera “símbolo de nuestra ciudad”.

“En nuestra empresa compartimos con la afición del Hércules la pasión, la garra, el esfuerzo y el compromiso por las cosas de nuestra ciudad”, ha añadido Aguado, que deseó que la camiseta del próximo curso “sea la que nos lleve a Segunda”.

Peña, por su parte, ha afirmado que es un día especial para el club, ya que se suma un colaborador a la causa que es “alicantino y herculano”. “Es muy importante que las empresas de aquí se fijen en nosotros. Estamos muy agradecidos y ojalá juntos podamos celebrar lo que todos queremos”, ha indicado en referencia al ascenso.

Abad, por último, ha garantizado a los dirigentes de Ekokai el máximo compromiso de la plantilla durante la temporada y les ha dado las gracias por apoyar al proyecto.

Para aquellos aficionados que compraron la camiseta con la antigua publicidad (Cívica), el club ofrece un importante descuento económico si desean adquirirla ya con el nombre del nuevo patrocinador en el pecho.

Empate

Paralelamente a las cuestiones institucionales, el Hércules prosigue con su larga pretemporada. El equipo de Torrecilla ha empatado (2-2) en Bonalba ante la selección de Sesiones AFE en un discreto encuentro del equipo alicantino. Retuerta y Fran Sol adelantaron por dos veces al Hércules, que sólo se lanzó con seriedad a por el partido en la última media hora de juego.

La plantilla está prácticamente cerrada, aunque no se descarta la incorporación de un extremo y, posiblemente, de un portero sub 23. El cuerpo técnico está contento con Marcos Mompeán, pero tenerlo a sus 18 años como eterno suplente de Abad puede cortar de cuajo su progresión.

El joven guardameta necesita portería para desarrollar todo su potencial, por eso se contempla la opción de que siga haciendo el día a día con el primer equipo, pero disputando los partidos con el filial.