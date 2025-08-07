El Hércules y el IVF reaccionan y acometerán obras de urgencia en el estadio Rico Pérez

La ola de indignación popular provocada por el estado de abandono del estadio José Rico Pérez ha tenido efecto inmediato. El Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), propietario del recinto, adquirido tras una subasta en 2017, han anunciado este jueves que iniciarán con carácter de urgencia obras en el recinto antes de comenzar la temporada 2025-2026.

El propietario de la entidad herculana, Enrique Ortiz, mantuvo por la mañana una reunión en la sede del club con el círculo de colaboradores más íntimos del president de la Generalitat, Carlos Mazón, para buscar una solución inmediata a la crisis.

Según la nota oficial del Hércules, ambas instituciones llevan manteniendo reuniones de trabajo de manera constante en los últimos meses, "en un clima de máxima colaboración y con una firme voluntad de entendimiento".

"Tanto el Hércules como el IVF son plenamente conscientes de la necesidad de una reforma del estadio José Rico Pérez, una demanda histórica del herculanismo y de la ciudad de Alicante", añade el comunicado del club blanquiazul.

En este sentido, prosigue la nota, se está trabajando para alcanzar "una solución definitiva que garantice el futuro del club, la viabilidad del estadio y el impulso que merece su entorno".

"Mientras se avanza en la búsqueda de esa solución definitiva, de forma paralela, se ha acordado acometer unas obras de urgencia en el estadio José Rico Pérez para dar respuesta a las necesidades más inmediatas", apostilla el comunicado, que no detalla el tipo de reformas ni en qué zonas del campo se van a realizar las obras.

El club, por último, agradece la comprensión y el apoyo de la afición en este proceso y reitera su "compromiso firme y compartido con el Hércules, con su historia y con su futuro".

Respuesta

La iniciativa de reformar con carácter de urgencia el estadio Rico Pérez llega apenas cinco días después de que la afición herculana explotara, sobre todo en las redes sociales, para denunciar el estado de abandono y suciedad en el que se encuentra el recinto deportivo, repleto de plagas de insectos y roedores.

Varias peñas herculanas lanzaron duros comunicados en los que responsabilizaron directamente al IVF, a la Generalitat y al propio Carlos Mazón de la decadencia de una instalación que no hace tanto fue motivo de orgullo para la ciudad.