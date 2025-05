Torrecilla: "Mi proyecto en el Hércules no ha terminado"

El Hércules se despide este sábado de la competición ante el Atlético Sanluqueño. El partido, intrascendente para los alicantinos a efectos clasificatorios, supondrá el adiós de varios jugadores que ayudaron a ascender y a consolidar al equipo en Primera RFEF. No parece ser el caso de Rubén Torrecilla, el entrenador, a quien no se le pasa por la cabeza decir adiós al Hércules a pesar del ruido de sables que le rodea.

"Firmé por tres años y mi proyecto era meter al Hércules en el fútbol profesional. No ha terminado y ni se me pasa por la cabeza que sea mi último partido", asegura el extremeño, que tras recordar que levantó a "un gigante dormido" afirma que todo lo que visualizó cuando el club se puso en contacto con él hace dos años "está en camino".

El preparador ya piensa en clave del futuro y asume que el club necesita mejorar cosas que no se han hecho bien. En este sentido, Torrecilla desea contar con una plantilla amplia en la que exista competencia en todas las posiciones y en la que los jugadores sub-23 no estén "de relleno".

"No quiero escuchar ni ofertas. De aquí, en principio, no me voy a mover. Recibir el cariño de tanta gente, como el día de la romería de la Santa Faz, y que te den las gracias por el trabajo tiene más valor que cualquier oferta", ha señalado.

En el momento de entregar las notas del curso, el entrenador ha valorado el esfuerzo de su equipo durante toda la temporada al recordar que durante el 90 % de la competición ha estado peleando por las eliminatorias de ascenso. "Mi equipo ha sido competitivo y se lo ha puesto difícil a todos los rivales. El trabajo está bien hecho y hasta hace tres jornadas hemos peleado el playoff", rememora Torrecilla.

El extremeño considera que el partido de la última jornada es ideal para darle "las gracias" a los jugadores que llevan mucho tiempo en el club "por todo lo que han dado" al equipo. "Hay que agradecer a los que se pueden marchar que hayan sido parte importante de la historia de este club", argumenta el entrenador, que ha evitado calificar su trabajo en el banquillo durante la temporada.

"Yo no me pongo nota. Desde que llegué al Hércules me he dejado la vida y sólo puedo decir que no duermo por ver a este club en el fútbol profesional. Llevo este escudo impregnado en el corazón", asegura el extremeño.

Torrecilla ha reiterado que su relación con el propietario del Hércules, Enrique Ortiz, es "muy buena" y admite que con el director deportivo, Paco Peña, ha habido roces, aunque precisó que "como en todas las casas".

Por último, el técnico garantiza a los equipos implicados en el descenso que su equipo irá a por los tres puntos ante el Sanluqueño y ha confirmado que dará oportunidades a algunos de los canteranos habituales en el primer equipo, como el lateral Galvañ.

En este sentido, el cacereño anuncia para el futuro que los sub-23 deben ser "jugadores de nivel" y no se olvida de Yanis, el delantero lesionado cedido por el Betis, al que no descarta para el futuro.