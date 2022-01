El Intercity decapita al Hércules (0-1)

Un gol de Álvaro Pérez, jugador formado en la cantera del Hércules, decidió el duelo ciudadano a favor del Intercity, que en su primera visita oficial al Rico Pérez se dio el gustazo de ganar y arrebatar el liderato al conjunto blanquiazul. En un partido parejo, el conjunto de Siviero supo aprovechar mejor sus escasas ocasiones de gol ante un Hércules sin pegada que, además, echó de menos a sus jugadores referencia en la sala de máquinas.

El pulso no decepcionó. El Intercity demostró ser un equipo trabajado y con oficio. Su racha de imbatibilidad, que ya se prolonga durante 16 jornadas, no es casualidad. Y el Hércules, pese a no estar sobrado de fútbol, confirmó que tiene orgullo y que aún en las tardes más grises tiene amor propio y coraje para estar cerca de los puntos.

El conjunto de Gustavo Siviero no se dejó intimidar por el ambiente y tuvo una puesta en escena ejemplar. Pese al cinturón defensivo formada por cinco hombres, el Intercity salió a buscar al Hércules en su campo. Cada pérdida herculana era castigada con una descarga eléctrica del rival.

Adri López, tras una genialidad de Benja, salvó el gol a disparo de Pol Roige. Benja, ahora de cabeza, exigió de nuevo al meta herculano. Y fruto de ese saque de esquina llegó el gol, anotado por Álvaro Pérez tras un rechace de Adri, de nuevo a remate de Benja.

El Hércules necesitó la bofetada del gol para espabilar. Su reacción fue inmediata, ya que apenas unos segundos después Aketke no llegó a cazar en boca de gol un pase preciso de Raúl Ruiz.

El equipo de Mora, obligado por el marcador, dio un paso adelante y el Intercity se replegó de forma descarada a la espera de una contra con la que dinamitar el partido. La tuvo Ferroni, de cabeza, pero el lateral, tras una maravillosa asistencia de Oritz, remató con todo a favor contra el cuerpo de un defensor.

El Hércules, sin finura en la elaboración o en el desborde, lo intentó casi siempre por la banda de Raúl, mientras el Intercity se apoyó en un Benja ejemplar para descansar con el balón y organizar sus ataques. El atacante barcelonés fue un bisonte en estampida cuando tocó jugar al espacio, pero también el ancla necesaria para descargar el juego de espaldas y organizar el despliegue del Intercity.

El Hércules, atascadisimo en su medio campo, rozó el empate en una acción esporádica, pero Pedro Sánchez, con todo a favor y desde el interior del área, envió el balón a las nubes, ya al filo del descanso.

El arranque del segundo periodo clonó al del primero. Otra vez mal el Hércules y mejor el Intercity, que merodeó en dos ocasiones el segundo tanto. Tras un cuarto de hora, el equipo de Mora recuperó el equilibrio y el balón. Emergió la figura de Ortiz para distribuir y con la entrada de Raúl González al equipo le crecieron uñas y dientes.

Pedro Sánchez vio cómo el colegiado le anuló un gol poco antes de que Raúl González no acertara a embocar un servicio del renacido Acuña. El Intercity entró en colapso ofensivo y decidió atrincherarse en su campo para aguantar las embestidas del Hércules, pero pese al bombardeo de centros laterales Herrer vivió con relativa tranquilidad.

El Hércules, con pocas ideas y muchas prisas, nunca dejó de intentar rescatar un punto, pero el Intercity tiró de oficio para enfriar el partido y proteger un triunfo que puede valer al final de la competición un ascenso.

Ficha técnica

Hércules: Adri López; José Manuel, Carlos David, Diego Jiménez, Álex Martínez; Raúl Ruiz, Mario Ortiz (Borja Galán, min. 88). Borja Díaz, Nico (Raúl González, min.56); Pedro Sánchez y Aketxe (Acuña, min. 68).

Intercity: Manu Herrera; Ortiz (Villacañas, min 90), Rofino, Álvaro Pérez, Kecojevic, Ferroni; Pol Roigé (Viguera, min. 90), Josiel, Marí; Cristian Herrera ( Binu, min. 83) y Benja (Enzo, min. 68).

Árbitro: Brull Acerete (Comité catalán). Mostró tarjetas amarillas a Kecojevic, Josiel, Benja, Ortiz y Rofino por el Intercity.

Goles: 0-1, min. 11: Álvaro Pérez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de Segunda RFEF disputado en el Rico Pérez ante unos 11.000 espectadores.

