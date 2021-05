Abde, la nueva esperanza del herculanismo por explotar

Pase lo que pase en las últimas jornadas de la temporada, el curso 2020-21 puede haber merecido solo la pena por la irrupción en el primer equipo de Addessamad Ezzalzouli ‘Abde’, un talento ofensivo descomunal a cuya magia se está agarrando en los últimos partidos el primer equipo.

No se recuerda en el Rico Pérez una irrupción en el primer equipo desde el filial como la del marroquí, de 20 años. Raúl Ivars, Raúl Ruiz o Kiko Femenía también derribaron la puerta del vestuario, pero ni de lejos alcanzaron en tan poco tiempo tanto protagonismo y, sobre todo, tanta incidencia en el juego.

Vertical, desequilibrante, descarado… Abde es en palabra de los técnicos y de sus propios compañeros un jugador “de los de antes”. Ya es uno de los talentos con más futuro de la categoría y varios clubes de Segunda y Primera y representantes de prestigio miran con algo más que curiosidad su progresión. El jugador, según apunta el diario As, tiene dos años de contrato y una cláusula de dos millones de euros, por lo que es un cheque en blanco para aliviar las miserias de las arcas herculanas. Aunque nadie de la cúpula blanquiazul se plantea aún una venta.

Abde, miembro de una familia humilde y criado en la calle, ha explotado todo su potencial en las últimas jornadas. Y eso que se encuentra en pleno Ramadán, lo que le condiciona su alimentación. El delantero, que reside en Elche, llegó al Hércules hace tres años de la mano de Antonio Moreno, ex entrenador del filial.

El jugador en un entrenamiento en el Rico Pérez.

Moreno se lo recomendó a José Antonio Palomino, ex director técnico de la cantera, quien tras verlo en acción en varios entrenamientos no tuvo dudas. “Por aquella época estaba jugando en el Carrús. Ya había tenido una experiencia en Valencia, en el Huracán, pero no adaptó”, recuerda el alicantino, seducido desde el primer instante por el juego del atacante.

“Es un futbolista del fútbol de la calle. De los que ya no ven desde hace 30 años. De pillería, de enseñarte la pelota y esconderla. Ahora el juego es mucho más posicional, de no perder la posesión y no arriesgar, de ocupar el espacio. Y Abde rompe con todo eso”, resume Palomino, quien admite que no fue difícil convencer a Javier Portillo, entonces director deportivo, para que le pusiera un contrato sobre la mesa.

Maduración

Abde, al que el Hércules protege de los medios de comunicación, ha sufrido en el último año y medio un periodo de maduración que Palomino considera “lógico e indispensable”. “Estar entre el filial y el primer equipo no es fácil. Por un lado te ves que ya has llegado porque entrenas durante la semana con profesionales, pero luego hay que jugar y competir en Preferente y Tercera. No es fácil de asumir”, explica el alicantino, quien recuerda que las convocatorias con la selección sub-21 de Marruecos, promovidas por el club, ayudaron a estimular al futbolista.

El hombre que fichó a Abde para el Hércules entiende la necesidad mediática y de la afición de levantar ídolos, sobre todo en tiempos de crisis, pero pide cautela con un chico “de 20 años y aún en formación”. “Es un jugador que tiene condiciones y que puede llegar si mejora en el aspecto defensivo. A la élite no se llega solo destacando en una dirección, hay que ser muy completo”, explica.

“No podemos pensar que Abde va a solucionarlo todo o que va a ser el estandarte del equipo. Hay que dejarlo crecer con tranquilidad”, sentencia Palomino, quien en su momento, a mediados de los 90, vivió en sus propias carnes este proceso.

Sus compañeros de equipo, los que le ven cada día, alucinan con el chico y no paran de dedicarle elogios en la sala de prensa. “Ha pegado un paso adelante. Es descarado, tiene desequilibrio y nos da un plus. Te marca la diferencia”, asegura Raúl Ruiz, quien pronostica que Abde será “muy importante” para el club, aunque pide al entorno “calma”.

“Es muy bueno y tiene unas condiciones increíbles”, destaca Álex Martínez, jugador formado en la cantera del Betis y con varios años de experiencia en Primera. “Hay pocos futbolistas como él. Está creciendo mucho y hay que llevarlo por la buena línea. Tiene condiciones para jugar en otra categoría y si sigue así, lo conseguirá. Pero ahora tiene que disfrutar y olvidarse de lo demás”, resume el sevillano.

Y si de talento se trata, nadie mejor que Sergio Dueñas ‘Moyita’, el fichaje estrella del Hércules para la presente temporada, para analizar Abde. “Se está viendo el jugadorazo que es”, asegura.

La falta de gol (solo lleva uno) puede ser su talón de Aquiles, aunque como apunta Palomino “es joven y esa pausa para saber definir acabará llegando”. El día que lo haga no habrá manera de retenerlo en Alicante.