Schinocca: "Nuestro ADN es reinventarnos"

El Elche da por cerrado un mercado de fichajes intenso, especialmente en sus últimas horas, con una plantilla que Pedro Schinocca considera preparada para afrontar la temporada.

El director general del club hizo este miércoles, ya con el mercado cerrado, una valoración positiva de los movimientos realizados y defendió que el equipo mantiene suficientes alternativas para competir por la permanencia en Primera.

"Hemos hecho un gran mercado, acorde a lo que nos habíamos planteado al final de la temporada", explicó Schinocca, que resumió el resultado con una idea muy concreta. "Tenemos una plantilla compensada, con opciones y variantes", aseveró.

El último día volvió a ser intenso para el Elche. El club cerró cuatro incorporaciones y dio salida a dos futbolistas, entre ellos David Affengruber, uno de los jugadores más importantes del equipo durante las dos últimas temporadas.

La marcha del austriaco fue una de las operaciones que más explicaciones necesitó. Schinocca habló de una "situación especial", ya que al futbolista le quedaba un año de contrato y, según explicó, existía una especie de pacto de caballeros para permitirle seguir creciendo profesionalmente si llegaba una oferta interesante.

"Nos pidió salir. Nosotros queremos defender los intereses del Elche, pero también hay que cumplir la palabra y eso forma parte de nuestra filosofía de club. Nos trasladó que ya poco tenía que darle al Elche", señaló.

Schinocca calificó como una "gran venta" el traspaso, cifrado en cerca de 12 millones de euros por medios británicos, y quiso poner en valor también la relación del club con el jugador. "Le deseamos lo mejor. Hay que reconocer a los jugadores que nos han dado mucho, pero quieren crecer y dar un paso más", añadió.

La salida de Affengruber obliga al Elche a volver a mover piezas, pero el director general no lo ve como un problema, sino como una circunstancia que forma parte de la manera de trabajar del club.

"Estamos obligados a reinventarnos", afirmó. Esa capacidad de adaptación, añadió, forma parte del "ADN" de la entidad franjiverde, sobre todo desde la llegada de Christian Bragarnik.

En ese mercado también apareció una oportunidad como la de Thomas Lemar. Schinocca explicó que la posibilidad de incorporar al francés, cedido por el Atlético de Madrid, comenzó a plantearse varias semanas antes del cierre.

"Es un jugador que llama la atención de todo el mundo", destacó el dirigente, que resumió la operación con una frase que explica bien cómo se movió el club durante el verano. "Esto es lo que te da el mercado, tener presupuesto y saber esperar", puntualizó.

También tuvo palabras positivas para los fichajes de Rubén Sánchez, Roy Revivo y Kevin Lomónaco y volvió a mostrar su confianza en los dos porteros de la plantilla, Dituro e Iturbe.

La delantera era otro de los focos de atención después de las salidas de Rafa Mir, André da Silva y Álvaro Rodríguez. Los tres dejaron cifras goleadoras importantes durante el pasado curso, pero Schinocca no cree que el equipo haya perdido potencial por los cambios.

"Estamos convencidos de los delanteros que tenemos", aseguró. El director general recordó además que algunos de los jugadores que ahora se han marchado tampoco despertaron grandes expectativas cuando llegaron. "Muchos de los que se fueron no despertaron tanta ilusión cuando llegaron. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar", afirmó.

El dirigente argentino tampoco quiso entrar en cifras al hablar del balance económico del mercado. No desveló cuánto dinero ingresó el club por las ventas ni cuánto destinó a los fichajes, aunque sí defendió el trabajo realizado y el perfil de los jugadores incorporados.

Con el mercado cerrado, Schinocca reivindicó también la situación económica y la planificación del club como claves para poder trabajar con una perspectiva más amplia. "El club está ordenado y se permite trazar un proyecto a largo plazo por esa filosofía, orden y gestión", concluyó.