Elche-Barça, la pequeña revancha argentina tras la final del Mundial: "Habrá que felicitar a España por el campeonato del mundo"

Poco más de un mes después de la final del Mundial, España y Argentina volverán a cruzarse de alguna manera en un campo de fútbol. Será en el Martínez Valero y con tres puntos de LaLiga en juego, no con la Copa del Mundo. El Barcelona visita el domingo al Elche con ocho campeones del mundo en su plantilla ante un rival con un marcado acento argentino desde el palco al verde.

Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri forman parte de la plantilla azulgrana y han sido campeones del mundo con España el pasado 19 de julio.

En el Elche, mientras tanto, hay cinco jugadores argentinos: Fede Redondo, Ezequiel Ponce, Matías Dituro, Facundo Buonanotte y Abiel Osorio. El entrenador, Martín Anselmi, también nació en Argentina, como el propietario del club, Christian Bragarnik, y el director general, Pedro Schinocca, además de otros integrantes de la estructura de la entidad.

Fede Redondo, precisamente, ha querido este jueves rebajar cualquier componente de revancha en el encuentro del domingo. El centrocampista, hijo del exinternacional argentino Fernando Redondo, ha asegurado que la final del Mundial no tiene relación con el partido que disputarán Elche y Barcelona.

"Habrá que felicitar a España por el campeonato del mundo. Fueron las dos mejores selecciones y por algo llegaron a la final. El partido del domingo no tiene nada que ver", ha señalado.

Redondo, que tiene el fútbol español muy presente también por la trayectoria de su padre, que jugó en Tenerife y Real Madrid, afrontará así el encuentro ante un Barcelona que reúne a buena parte de los campeones del mundo españoles.

El partido tendrá, además, una ausencia que seguramente agradecerán los aficionados del Elche. Ferran Torres ya no estará en el Barcelona después de su fichaje por el Paris Saint-Germain. El valenciano se había convertido en uno de los verdugos recientes del conjunto ilicitano y marcó en las tres últimas visitas del Barça al Martínez Valero: en el 1-2 de la temporada 2021-22, el 0-4 de la 2022-23 y en el 1-3 del pasado curso.

No será una revancha, como ha dejado claro Redondo. El Elche no tuvo ninguna relación con aquella final y el Barcelona tampoco representa a la selección española. Pero el calendario ha querido juntar de nuevo, apenas unas semanas después, a algunos de sus protagonistas.

Para los argentinos del Elche lo primero es su equipo, pero cualquier punto arañado al Barça también supondrá un dulce consuelo por lo sucedido un mes atrás.