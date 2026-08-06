El Elche rejuvenece su medio campo con el fichaje de Javier Morcillo

El verano franjiverde empieza a coger forma. A poco más de diez días de que arranque LaLiga, el Elche ha decidido que ya es momento de mover algunas fichas, y lo ha hecho apostando por la juventud. Javier Morcillo, centrocampista de 20 años procedente del Atlético de Madrid, es su segundo fichaje. El catalán firma hasta junio de 2030, con opción de una temporada más si se cumplen determinados objetivos.

Morcillo llega con el cartel de una de las promesas más sólidas del fútbol español, y su trayectoria lo confirma paso a paso.

Nacido en Barcelona en 2006, se curtió en la Academia Marcet antes de dar el salto a las categorías inferiores del CE Sabadell, club en el que terminó debutando con el primer equipo siendo apenas un adolescente. Allí fue pieza clave en el ascenso a Primera RFEF durante la temporada 2024/25, un logro que disparó su cotización y puso a varios clubes a vigilarlo de cerca.

El Atlético de Madrid fue quien ganó esa partida el verano pasado, incorporándolo para reforzar el filial que dirige Fernando Torres.

En el conjunto madrileño completó una temporada de progresión constante, hasta el punto de debutar con el primer equipo colchonero y disputar cinco partidos de LaLiga.

Equilibrio, dinamismo y solidez, las tres palabras que mejor resumen su aportación al centro del campo, son justo la argamasa que el proyecto ilicitano necesitaba para levantar una medular renovada de cara a una temporada que se presenta exigente en la máxima categoría.

El catalán es, además, el segundo fichaje del club tras el de Fer Niño para el curso que viene.

La maquinaria está en marcha

El club ilicitano ha activado su maquinaria de fichajes con la vista puesta en cerrar gran parte de su plantilla antes del pistoletazo de salida liguero.

El nombre que más suena es el de un centrocampista argentino Facundo Buenanote, quien llegará a Elche en calidad de cedido por parte del Brighton inglés. El argentino sería la pieza ideal para que Anselmi logre conectar el juego de medio campo con el ataque.

Además, varios medios afirman que el jugador elegido para ocupar el lateral izquierdo es el israelí Roy Revivo, hijo de Haim Revivo, delantero de fantasía que jugó en el Celta de Vigo en la década de los 90.

El club estaría dispuesto a pagar una cifra próxima a los tres millones de euros por el jugador, de 23 años de edad y uno de los más firmes talentos de su país.