El Elche CF apuesta por el argentino Martín Anselmi como nuevo entrenador por su "ambición competitiva"

El Elche CF ya tiene entrenador para su nueva etapa. El argentino Martín Anselmi será el encargado de dar continuidad al proyecto deportivo tras la sorpresiva salida de Eder Sarabia y destaca por su capacidad de crear equipos con "protagonismo y ambición competitiva".

El técnico y la entidad franjiverde han alcanzado un acuerdo para que se convierta en el entrenador del primer equipo durante la temporada 2026/27, con una campaña adicional vinculada al cumplimiento de objetivos.

Anselmi (Buenos Aires, 1985) se formó en los banquillos en el fútbol formativo argentino, donde inició su recorrido en la estructura técnica de varios clubes y comenzó a desarrollar una idea de juego posicional que ha definido su trayectoria.

La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF "por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva", han señalado desde el club.

El Elche ha valorado su capacidad de crear equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del club franjiverde de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente.

Tras una breve experiencia en Unión La Calera de Chile, dio el salto al fútbol profesional ecuatoriano de la mano de Independiente del Valle, donde dirigió un proyecto de gran rendimiento deportivo.

Así, conquistó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Maracaná, entre otros títulos, y compitió en la Copa Libertadores, consolidando al conjunto ecuatoriano en el panorama continental.

Antes ya había logrado una Sudamericana en 2019 como asistente de Miguel Ángel Ramírez.

Posteriormente, el técnico argentino asumió el reto de dirigir a Cruz Azul, uno de los clubes con mayor historia y exigencia del fútbol mexicano y con el que consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo para ponerse al frente del FC Porto.

En el conjunto portugués dirigió al equipo en competiciones de máximo nivel como la Europa League y participó en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, acumulando experiencia en escenarios de élite del fútbol internacional.

Su última etapa hasta la fecha la ha desarrollado en Botafogo, en el fútbol brasileño, ampliando su recorrido en el ámbito sudamericano.

Anselmi sustituirá en el banquillo del Martínez Valero a Sarabia, quien decidió no continuar en el Elche a pesar de tener contrato en vigor por motivos personales.

El técnico vasco, llegado en verano de 2024 con el equipo en Segunda, cerró una etapa de dos años que deja un ascenso a Primera, la permanencia y el mejor registro de puntos en la historia del club en la máxima categoría.