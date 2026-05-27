Eder Sarabia y Aleix Febas abandonan entre lágrimas el proyecto del Elche

Elche ha vivido una mañana de emociones incontenibles en el Martínez Valero. Lo que debía ser una jornada de cierre de ciclo tranquila tras la permanencia en Primera ha acabado convirtiéndose en un punto de inflexión inesperado.

En apenas unos minutos, el Elche ha perdido de golpe a dos de sus piezas más importantes del proyecto. Eder Sarabia y Aleix Febas. Dos despedidas distintas, pero un mismo escenario de lágrimas en directo, voces entrecortadas y emoción difícil de sostener en una sala de prensa que ha acabado siendo mucho más que una comparecencia.

Primero habló el entrenador, después el futbolista. Dos decisiones personales, dos caminos que se separan, pero un mismo contexto de cambio en un club que pasa de la euforia reciente a la incertidumbre tras una temporada que terminó con ascenso de sensaciones y permanencia como punto de estabilidad.

Eder Sarabia confirmó que no seguirá al frente del Elche la próxima temporada a pesar de tener contrato en vigor. El técnico vasco, llegado en verano de 2024 con el equipo en Segunda, cierra una etapa de dos años que deja un ascenso a Primera, la permanencia y el mejor registro de puntos en la historia del club en la máxima categoría.

Su explicación no fue deportiva. Fue vital. Sarabia habló de la necesidad de parar, de descomprimir, de recuperar espacios personales que la exigencia del banquillo ha ido ocupando.

"Es el momento de parar y descomprimir para atender otros aspectos de mi vida personal", explicó, en una rueda de prensa donde la emoción fue constante desde el primer minuto.

El técnico insistió en que la decisión está tomada con calma y sin conflicto con el club. La rescisión de su contrato se cerró con el propietario, Christian Bragarnik, en apenas cinco minutos, según relató él mismo, un detalle que refleja la sintonía en la despedida pese al impacto de la decisión. "Ellos no querían, les ha sorprendido. Pero antes que nada somos personas", resumió.

La parte más personal apareció sin filtro. "Tengo cosas que mejorar y aprender y es un momento de parar. Quiero ser mejor padre, marido e hijo", dijo, dejando claro que su salida no responde a un desgaste deportivo sino a una necesidad vital.

También quiso poner en valor lo conseguido en estos dos años, con una mezcla de orgullo y alivio emocional. "Hemos conseguido un ascenso, jugar en Primera y llenar el estadio. Todo ha sido posible gracias al espectacular vestuario que hemos tenido", señaló antes de repasar algunos de los momentos más significativos de su etapa, desde la Copa ante Las Palmas hasta partidos de alto nivel frente a Rayo o Girona.

"He vivido muchas tardes y noches mágicas en nuestro estadio. Era mi sueño y lo he conseguido", añadió, ya con la emoción desbordada. El técnico vasco incluso dejó abierta la posibilidad de que su vínculo con el Elche no sea definitivo a largo plazo. "Es posible que nos quedemos a vivir aquí", deslizó en un tono ya más relajado tras la despedida.

El director general del club, Pedro Schinocca, agradeció a Sarabia y a su entorno la dedicación al club durante los dos años y reconoció que es un día "triste porque se cierra una historia exitosa".

"Eres un gran entrenador y una gran persona. Queríamos ascender y mantenernos, pero apostando por un modelo. Seguro que el tiempo nos volverá a encontrar", dijo el dirigente, que garantizó que el club ya está trabajando en encontrar un nuevo entrenador.

Segundo adiós

Todavía con ese ambiente en la sala de prensa, llegó el segundo golpe del día. Aleix Febas anunció que no continuará en el Elche pese a la oferta de renovación. El catalán, uno de los jugadores más importantes del equipo en las últimas temporadas, tomó la decisión entre lágrimas, en una comparecencia igualmente cargada de emoción, con momentos de llanto y dificultad para sostener el discurso en varios tramos.

Aleix Febas esta mañana en rueda de prensa. Elche CF

El jugador explicó que su decisión no responde a un motivo económico, sino a la necesidad de afrontar nuevas experiencias personales y profesionales.

"El club ha hecho todo lo posible para que siga. No ha sido un tema económico, el club ha hecho un gran esfuerzo", apuntó, antes de justificar su salida desde una reflexión más amplia sobre su carrera.

"Con 30 años no sé si tendré la oportunidad de vivir estas experiencias. En mi vida siempre he priorizado lo deportivo y así seguirá siendo", afirmó, sin desvelar su próximo destino y asumiendo el impacto de su decisión en el entorno del club.

Febas también dejó una lectura más íntima de su paso por el Elche, que define casi como un punto de madurez personal. "El Elche me ha hecho reconciliarme conmigo mismo. Siempre pensé que podía ser más de lo que estaba haciendo, pero el Elche me ha hecho hacer las paces conmigo mismo y quedarme pleno", explicó.

Entre lágrimas, reconoció la dificultad del momento y la mezcla de emociones que le genera la despedida. "Espero que algún día me puedan entender", dijo, consciente de que su salida deja un vacío importante en el vestuario y en la afición.

"Se ha ganado el derecho a decidir", resumió Schinocca, que tras el seísmo provocado por las salidas garantizó que la ambición del Elche sigue intacta. "Tenemos ganas de seguir haciendo grande a este club. El proyecto está sólido y vamos a ir a por más", sentenció.