Dituro, ante la gran final para el Elche: "Habríamos firmado esta situación antes de la Liga"

El Elche llega al último escalón de la temporada con la permanencia en juego, pero con un discurso que no se limita a sobrevivir. Matías Dituro lo dejó claro este miércoles, en rueda de prensa, con una idea que resume el estado del vestuario franjiverde y también su ambición de fondo: competir sin complejos, sin especular y sin renunciar al estilo.

"No veo un Elche que vaya a Girona a aguantar el partido", afirmó el argentino, en una frase que no solo define el plan, sino también una forma de entender el fútbol que el equipo ha intentado sostener incluso en los momentos más apretados del curso.

El empate garantiza la permanencia, pero dentro del vestuario no se contempla un partido jugando con el resultado y el cronómetro.

Dituro insistió en que la intención pasa por otra dirección. "Vamos a ser protagonistas y a querer el balón, que es lo que nos trajo a Primera y a depender de nosotros hasta la última jornada. Vamos a hacer nuestro juego", explicó.

El camino no ha sido sencillo. El Elche ha atravesado fases complicadas, pero ha encontrado una línea de regularidad que le ha permitido llegar vivo a este punto final, literal, del campeonato.

El propio guardameta lo subrayó al recordar la dinámica reciente del equipo, que ha sumado 16 puntos en las últimas nueve jornadas, un tramo que ha devuelto confianza y ha cambiado el pulso del vestuario.

"La base de nuestro juego no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Somos valientes y lo hemos demostrado en todos los campos. No vamos a cambiar nuestra esencia, pero siendo inteligentes para manejar la ansiedad", apuntó Dituro, consciente de que en Girona no habrá margen para errores ni para impulsos innecesarios.

El contexto del partido lo condiciona todo. La presión, el escenario y lo que hay en juego obligan a leer cada momento con precisión. Pero el portero lo reduce a algo más simple, casi instintivo. "Tampoco el Girona va a salir a definir el partido en los primeros 15 minutos. Tenemos que olfatear los momentos del partido e ir viendo cómo nos sentimos", explicó.

El Elche no se queda solo en la permanencia. Paralelamente, el grupo ha encontrado otro estímulo interno: el récord histórico de puntos del club en Primera, fijado en 42. "Estamos ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros", insistió Dituro, antes de añadir ese objetivo que ya funciona como gasolina competitiva.

"También motiva superar el récord de puntos de la historia del Elche en Primera División", añadió, en una idea que ayuda a sostener la tensión competitiva hasta el final.

El portero también puso palabras al escenario que se avecina. "Va a haber muchas emociones en el campo, pero queremos hacer un partidazo y sumar los tres puntos", comentó, sin ocultar que los números como visitante no han sido los mejores, aunque relativizando todo en el contexto de una final: "Este partido es único, es un nosotros o ellos", señaló.

En ese equilibrio entre ambición y realidad apareció una frase que define bien el momento del equipo. "Si a principio de temporada nos ponen este escenario lo habríamos firmado", reconoció Dituro, con la conciencia de que este último escalón también ha exigido resistencia.

El portero fue un paso más allá y puso el foco en lo colectivo, en lo que hay alrededor del equipo. "Lo bueno es que depende de nosotros", sentenció.

Sin pantalla gigante en la ciudad

Fuera del césped, el partido también ha tenido impacto en la ciudad. El Ayuntamiento de Elche había trabajado en la instalación de una pantalla gigante en la Plaza de Baix para seguir de forma colectiva el encuentro ante el Girona, pero LaLiga ha denegado la autorización al amparo de la normativa de derechos audiovisuales, que exige un permiso específico para este tipo de exhibiciones públicas.

El Consistorio lamenta la decisión al considerar que se priva a miles de aficionados de vivir juntos una cita de gran relevancia deportiva, pese a tratarse de una retransmisión en abierto. El Ayuntamiento recuerda que había realizado las gestiones necesarias para habilitar el espacio como punto de encuentro para la afición.

Aun así, la ciudad no se quedará sin alternativas. La concejalía de Aperturas ha aprobado un decreto extraordinario que permitirá a bares, cafeterías y restaurantes instalar televisores en sus terrazas durante la jornada del partido, siempre dentro de las condiciones de seguridad y ocupación.