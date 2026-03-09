La permanencia del Elche pasa más que nunca por el Martínez Valero

Sólo una primera vuelta notable mantiene al Elche fuera de la zona de descenso. El equipo ilicitano sigue en caída libre en cuanto a resultados desde que arrancó 2026 y acumula ya diez partidos consecutivos de Liga sin ganar.

Teniendo en cuenta sus pésimos números como visitante -es el único equipo de Primera y Segunda que aún no ha ganado fuera-, las opciones de salvación se cimentan más que nunca en los partidos en el Martínez Valero, donde ha rendido a buen nivel y por el que deben pasar varios rivales directos.

Casi todo el entorno franjiverde descuenta la próxima jornada ante el Real Madrid, un rival irregular que no puede permitirse otro tropiezo en casa tras lo sucedido ante el Getafe.

"No estamos para regalar puntos. Podemos perder, pero también ganar, como han hecho otros equipos. La mentalidad será la de siempre: ir a por ellos e intentar ganar", comentó Eder Sarabia sobre la visita al Bernabéu tras la derrota ante el Villarreal.

Si la lógica se impone, al final de la próxima jornada el Mallorca, que recibe al Espanyol -otro equipo en crisis en 2026-, podría empujar al Elche a la zona de descenso por primera vez en la temporada, algo que ya se empieza a asumir en el vestuario.

El partido señalado en rojo en el calendario es el siguiente en casa, precisamente ante el Mallorca. Si el Elche gana, volverá a salir del descenso, si es que ha caído en él, o aumentará su ventaja ante un rival directo.

También deberán pasar por el Martínez Valero otros equipos llamados a pelear por la permanencia, como el Deportivo Alavés, que se ha metido de lleno en la pelea tras sus últimas derrotas, o el Valencia y el Getafe, aunque estos dos últimos parecen tener muy encarrilada la salvación.

La buena noticia para el Elche es que probablemente el conjunto de Pepe Bordalás, siempre competitivo en los partidos de alta tensión, llegue al estadio salvado de todo peligro.

El encuentro más complicado que le resta como local es el que disputará ante el Atlético de Madrid, aunque llegará apenas cuatro días después de la final de la Copa, por lo que es posible que el conjunto de Simeone afronte el reto algo más relajado si sale campeón del torneo.

Las cuentas son claras. Un pleno de puntos garantiza la salvación, pero eso casi nunca sucede, por lo que sería conveniente recolectar a domicilio el mayor número de puntos posible para no convertir cada partido en casa en un baile sobre el alambre.

A domicilio

Fuera de casa, el Elche tendrá cinco salidas más además de la de Madrid. Oviedo, Rayo y Girona parecen escenarios más asequibles que Vigo y Sevilla, aunque Celta y Betis podrían priorizar Europa sobre la Liga, lo que siempre genera incógnitas.

"Sabemos que estamos cerca del descenso y que este tramo de partidos que hemos disputado era durísimo, pero también que después tenemos partidos importantísimos como local", señaló el portero Matías Dituro, plenamente consciente de lo que hay en juego en estas últimas 11 jornadas.

"Somos conscientes del momento en el que estamos y de la ciudad que tenemos detrás. Vamos a darlo todo por conseguir el objetivo", añadió, asegurando que el vestuario está con su entrenador y cree en su modelo de juego.

"Tiene toda la capacidad para sacar adelante esta situación. El equipo respalda su idea a morir. Creemos y confiamos, y el triunfo va a llegar más pronto que tarde", sentenció el veterano portero.