Rodrigo Mendoza, un diamante en bruto para el Elche que sigue aumentando su valor

Rodrigo Mendoza, durante un partido con la selección en el Mundial de Chile. Selección Española

El Mundial de Chile ha dejado más sombras que luces en la selección española, eliminada en los cuartos de final del torneo por Colombia.

Uno de los pocos aspectos positivos que ha dejado el campeonato ha sido el crecimiento futbolístico de Rodrigo Mendoza (Molina del Segura, 2005), centrocampista del Elche, quien ha dado un enorme salto de calidad ante la atenta mirada del planeta fútbol.

El murciano, que se incorporará a la disciplina del Elche en las próximas horas, ha sido titular en todos los partidos de la selección, por lo que regresará cargado de minutos, pero también de experiencia y, sobre todo, convencido de que puede ser un jugador importante.

La actuación del murciano no ha pasado desapercibida para los grandes clubes europeos, cuyo objetivo es captar talento joven a un buen precio.

El Elche fue previsor y ató a su jugador hace meses con una cláusula de 20 millones de euros. La cifra, que podría parecer exagerada en el pasado junio, ya no lo es tanto tras las actuaciones del murciano en la Liga y en el Mundial.

Rodrigo Mendoza no lo ha tenido fácil en el Elche. Captado por Rubens Hernández en 2019, la secretaría técnica del club, entonces dirigida por Sergio Mantecón, intuyó desde el primer momento que el murciano era un diamante por pulir.

Inicio complicado

Aún en categoría juvenil, el Real Madrid se interesó por el jugador, pero el club rechazó la oferta y compensó al jugador con el mejor contrato de toda la cantera.

Sin embargo, Rodri Mendoza vivió en sus carnes una de esas paradojas que se dan de vez en cuando en el mundo del fútbol.

Entrenaba con el primer equipo para acelerar su maduración, pero los fines de semana no jugaba ni con el juvenil ni con el filial, a pesar de ser el futbolista mejor pagado de la base ilicitana.

Mantecón, de nuevo, intervino de forma decisiva y convocó al jugador para su primer partido de Liga ante el Girona, en el que se sentó en el banquillo.

Las circunstancias del equipo, en caída libre hacia Segunda División, no aconsejaron, sin embargo, acelerar su debut, que se hizo esperar una temporada en un derbi ante el Levante.

Para mantenerlo contento, el club ideó una serie de incentivos que fue incluyendo en su contrato, como alcanzar el primer equipo o disputar un determinado número de partidos.

La pasada temporada, clave en su crecimiento, disputó 21 partidos, aunque desapareció del mapa en los 10 últimos.

El técnico Eder Sarabia prefirió jugarse el ascenso con dos jugadores más consagrados, como Nico Castro y Nico Fernández, traspasados este verano con ventas millonarias.

Su entorno aprieta

Rodrigo Mendoza tiene un carácter especial. Tímido e introvertido fuera del campo, desde su entorno se le ha pedido que dé un paso adelante en el campo para demostrar el jugador que puede llegar a ser. Le piden ser "protagonista" y, sobre todo, "creérselo".

Ese paso adelante se ha podido comprobar en el Mundial sub-20, donde rodeado de chicos de su edad, y sin jerarquías dentro del equipo, se convirtió en uno de los motores de la selección.

Retrasó su posición al mediocentro para convertirse en generador de juego, rol desconocido en su etapa en el Elche, donde suele moverse entre la banda y la media punta, mucho más cerca de la asistencia o del gol.

Los equipos que le buscan

Rodri Mendoza está en el escaparate cada jornada, ya que la Primera División española es analizada por todos los ojeadores del mundo, pero su actuación en el Mundial le sitúa en una nueva dimensión.

Madrid, Atlético y Villarreal son algunos de los clubes que ya han comunicado al entorno del jugador su interés, aunque también hay varios clubes europeos de segundo nivel deseando invertir dinero en talento joven español.

Veinte millones de euros es una cifra importante, pero si Rodri Mendoza prosigue con su crecimiento exponencial, y tal y cómo está el mercado, puede parecer hasta corta en apenas unos meses.