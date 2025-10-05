El Elche vuelve a perder en Primera 12 partidos después: "Hemos dado tres o cuatro pasos para atrás"

El Elche ha vuelto a conocer la derrota en Primera División después de 12 partidos. El conjunto franjiverde cayó este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (3-1) y puso fin a una racha histórica sin perder en la élite.

Según publica la Agencia EFE, el equipo ilicitano no caía en la máxima categoría desde el 2 de mayo de 2023, cuando fue derrotado en Almería en un encuentro que certificó su descenso a Segunda.

Desde entonces, el club enlazó una serie de cinco partidos sin perder al final de la pasada temporada, sumando dos victorias y tres empates, y añadió las siete primeras jornadas del presente curso, que se convirtieron en su mejor arranque liguero en Primera. La derrota en Vitoria rompe un registro que alimentaba la ilusión de la afición franjiverde.

"El peor partido de la temporada"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha reconocido tras el encuentro que su equipo ha dado "tres o cuatro pasos para atrás" y admite que ha sido"el peor partido de la temporada".

El técnico bilbaíno se declaró "máximo responsable" de la derrota al considerar que no supo transmitir lo que el grupo debía hacer sobre el terreno de juego.

"Hemos desatendido muchas cosas, hemos apretado mal y les hemos permitido que llegaran. Nos ha faltado contundencia, hemos permitido muchos córners y no hemos hecho los despejes que hablamos", lamenta.

Según publica la Agencia EFE, Sarabia asume que recibir 15 saques de esquina “es demasiado” y reconoce que en alguno “puede pasar algo”.

Un borrón

El Elche llegaba a Mendizorroza con un inicio inmaculado en este curso, con siete jornadas invicto, pero el entrenador reconoce que el equipo ha tenido "un borrón" tras esa línea ascendente.

“Sabíamos que íbamos a perder partidos, pero no me gusta el cómo. Venimos de un inicio espectacular y hoy hemos tenido un borrón”, señala.

“El Alavés hace cosas simples pero muy bien. Cuando falta activación y no ponemos el foco en cosas importantes, en Primera te pasan por encima”, explica el preparador franjiverde, que también ha querido poner en valor la situación actual del equipo.

“Estamos generando ilusión no solo por resultados sino por la manera. Esto nos va a doler, pero vamos a aprender y nos vamos a levantar”, afirma.

Sarabia también ha querido rebajar expectativas y aseguró que no se fija en objetivos más allá del día a día. "No vamos a estar toda la temporada con el ansia de conseguir los puntos ni pensando que nos metemos en Europa", advierte.

El técnico subraya que el golpe llega en un momento en el que el equipo aún puede aprender y crecer, con la confianza de que el proyecto mantiene intacta la ilusión