El Elche se asoma a Europa 48 años después

Los jugadores del Elche celebran la victoria con la afición. Elche CF

Elche sueña despierto. El equipo ilicitano sigue lanzado tras su victoria ante el Oviedo (1-0) y está protagonizando un arranque de competición que no tiene comparación posible en su historia en la máxima categoría.

El conjunto franjiverde es junto a Real Madrid y Barcelona, los dos acorazados del campeonato, los únicos invictos de la competición y ha logrado, tras cinco jornadas, algo impensable hace apenas un mes: ocupar plaza de Liga de Campeones.

Hay que viajar en el tiempo para encontrar a un Elche en zona europea, aunque fuera durante una sola jornada.

La última ocasión fue en la temporada 1977-78, cuando el equipo ilicitano se instaló en la quinta plaza tras la undécima jornada de un campeonato en el que, sin embargo, acabó descendiendo a Segunda.

Desde entonces, en las siete temporadas posteriores en la máxima categoría el equipo ilicitano nunca había cerrado una jornada de Liga en posiciones que dan derecho a participar en los torneos continentales.

La edad dorada

La mejor posición momentánea que alcanzó el Elche en sus 25 temporadas en Primera fue la primera plaza, tras la jornada inaugural, del campeonato 1965-66.

También llegó a ser segundo de forma ocasional en la 1959-60, la de su debut en Primera, y en la 1968-69 y tercero en la 1967-68.

La actual clasificación también barre del mapa a todas las logradas en el presente siglo.

La mejor posición clasificatoria del Elche en los tiempos modernos era el décimo puesto que llegó a ocupar en los cursos 2013-14 y 2014-15 de la mano del técnico Fran Escribá.

En las temporadas 2020-21 y 2021-22, el Elche tuvo como techo clasificatorio la undécima plaza en las primeras jornadas del campeonato.

Y en su última experiencia en Primera, el equipo ilicitano, que acabó descendiendo como colista crónico, tuvo como mejor clasificación la décimo séptima plaza que alcanzó en la tercera fecha.

Pies en el suelo

A pesar del histórico momento deportivo que vive el Elche, su entrenador, Eder Sarabia, mantiene la prudencia y recuerda que aún deben mejorar mucho para ser "el equipo que queremos ser".

El vasco evita marcar objetivos concretos a largo plazo al equipo, como la permanencia, y garantiza que el vestuario no caerá en la relajación teniendo tan próximo un partido como el que le espera el jueves en Pamplona ante Osasuna, rival ideal para ponerle a su equipo el “termómetro” y conocer su verdadero nivel.