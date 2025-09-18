Sentimientos encontrados en el Elche tras la convocatoria de Rodri Mendoza para el Mundial sub-20

Orgullo e inquietud. Pocas veces han mezclado tan bien dos sentimientos aparentemente opuestos en el entorno del Elche como en el caso de Rodrigo Mendoza, jugador convocado por la selección española sub-20 para disputar el Mundial de la categoría, que se celebra en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Por una parte, el club confirma que su apuesta por el joven jugador murciano, curtido en la cantera franjiverde, ha tenido recompensa, pero también pesa el aspecto deportivo, ya que el centrocampista, titular indiscutible para Eder Sarabia en el arranque de curso, se perderá al menos tres partidos de Liga.

Mendoza debe incorporarse a la concentración el lunes, por lo que estará disponible ante el Real Oviedo este domingo.

Será su último partido en un mes. España disputará la fase de grupos, ante Marruecos, México y Brasil, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, por lo que el jugador del Elche, se pierde la visita a Osasuna del próximo jueves y los partidos ante el Celta de Vigo (28 de septiembre) y ante el Alavés en Vitoria (5 de octubre).

Si el equipo sub-20 se clasificara para las rondas finales, el jugador de Molina de Segura también sería baja ante el Athletic Club de Bilbao, en el Martínez Valero, del 19 de octubre.

El presidente franjiverde, Joaquín Buitrago, admite que el club tiene "sentimientos encontrados" tras esta convocatoria, ya que su equipo pierde "un efectivo importante" durante al menos tres semanas.

El dirigente, sin embargo, también valora el lado positivo, ya que considera que la presencia de Mendoza en el Mundial "es la demostración que nuestra apuesta por el jugador es la acertada y que está evolucionando y creciendo".

"Son gajes del oficio", resume Buitrago, que asume que este tipo de situaciones son el peaje a pagar "por tener figuras destacadas que están tocando la puerta de la selección".

También lamenta la "saturación del calendario" y de partidos, aunque recuerda que contra estos inconvenientes los clubes, y en especial los más modestos "no podemos luchar".

En cuanto al perjuicio deportivo que puede ocasionar la baja de Mendoza, el dirigente asegura que en la plantilla hay jugadores "polivalentes" que pueden cubrir esa posición y recuerda que el pasado curso, tras la lesión de Yago de Santiago, el equipo ya se sobrepuso a una baja importante de mayor duración.

"Con lo que tenemos hay que salir adelante. Siempre es mejor que sea por ir con la selección que por una lesión", aclara Buitrago, que confía plenamente en que Rodri Mendoza aproveche el marco del Mundial para "crecer, aprender y proyectarse".

Gran arranque

Buitrago también ha aprovechado la presentación de una exposición de camisetas históricas del Elche, organizada por la Federación de Peñas, para repasar el inicio del equipo.

"Hemos pasado una pequeña reválida de cuatro partidos en los que el Elche, jugando prácticamente igual que el año pasado, ha sido muy competitivo y le ha plantado cara a equipos de primer nivel".

"Este es el camino a seguir. Hay que llegar a la meta de los 40 o 41 puntos que nos darán la salvación. Y a partir de ahí, lo que sea. Pero lo básico es llegar a esos puntos y espero que sea más pronto que tarde", apostilla el presidente del Elche.

El próximo paso para el objetivo es el Oviedo, rival directo, en partido en el que el equipo de Sarabia tiene la ocasión de abrir la primera brecha en la tabla sobre la zona de descenso.