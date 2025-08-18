El Elche refuerza su delantera con Rafa Mir y André Silva a la espera del Betis

Día grande en el Martínez Valero. El Elche vuelve a Primera 806 días después ante el Real Betis (21:00 h), uno de los equipos con más solera de la competición española.

El conjunto ilicitano, en plena construcción, apela a la ilusión para superar a un rival en plena reforma y que llega a Elche sin Isco, su brújula dentro del campo.

Paralelamente al partido, el Elche sigue trabajando en los despachos y en las últimas horas ha cerrado la llegada de dos nuevas piezas para su ataque: Rafa Mir, ya oficializado por el club, y el portugués André Silva.

Mir, que llega cedido con opción de compra del Sevilla, era una vieja aspiración del Elche, que ya se interesó por el murciano tras el ascenso a Segunda.

Sin embargo, la meteórica carrera del delantero le hizo inaccesible. Ahora, tras encadenar varias cesiones, Mir, medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, quiere relanzar su carrera en el Martínez Valero.

André Silva, por su parte, llega traspasado del Leipzig alemán. El luso afrontará su tercera etapa en la liga española tras haber militado en el Sevilla y la Real Sociedad, además de en equipos de enorme prestigio continental, como Milán, Oporto o Werder Bremen, entre otros.

Ninguno de ellos, salvo sorpresa de última hora, estará ante el Betis, por lo que la responsabilidad ofensiva recaerá en Álvaro Rodríguez, uno de los nuevos, y en Mourad, que con la llegada de la nueva competencia vuelve a tener pie y medio fuera de la entidad ilicitana.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, sólo cuenta con la baja de Yago de Santiago, aún en periodo de recuperación, mientras que Josan y Diaby son dudas. El canterano Nordin, una de las posibles alternativas, no puede jugar por sanción, mientras Adam está sancionado.

La alineación será muy parecida a la del último test contra el Hércules en el Festa d’Elx, con la novedad del luso Martim Neto en la banda derecha del medio campo en lugar de Josan y de Álvaro Rodríguez por Mourad en el frente de ataque.

Ilusión

Sarabia admitió en la previa del partido que con lo que actualmente tiene en su plantilla "no es suficiente, posiblemente, para competir en Primera", pero precisó que a un partido sí es posible vencer al Betis, que más o menos acude a Elche en unas circunstancias muy similares.

El preparador vasco está convencido de que el Elche acabará por confeccionar una gran plantilla y asegura que su equipo no va a renunciar a su estilo de juego en Primera. "Vamos a afrontar los partidos de la misma manera. Iremos al Bernabéu como si jugáramos ante el Racing de Ferrol", señala.

El esperado debut del Elche en la Liga supondrá el primer lleno de la temporada en el Martínez Valero. El equipo ilicitano estará respaldado por 27.000 abonados, récord de aforo, pero el Betis también contará con un importante grupo de seguidores que abarrotarán la zona visitante.

A pesar de que ninguno de los dos llega en su mejor momento, el partido promete emociones fuertes y ofrece al Elche la posibilidad de romper una mala estadística, ya que no gana en la primera jornada en Primera desde el año 1973, cuando se impuso 1-0 al Barça.