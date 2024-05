El Eldense asegura la permanencia y despierta al Elche del sueño del ascenso

El entrenador del Deportivo Eldense, Fernando Estévez, aseguró este domingo, tras lograr la salvación de su equipo en Elche (1-2), que da más valor a la permanencia en la categoría que el ascenso conseguido el pasado año.

"El ascenso fue bonito, fue un año de alegría y de pasión, pero invertir una dinámica como la que hemos invertido es un mayor logro porque permite al Eldense y a la ciudad seguir en LaLiga", explicó el técnico.

Estévez dedicó la permanencia a la gente que ha creído en el equipo en la adversidad y recordó que el Eldense sólo ha estado una jornada de las 42 en zona de descenso.

[Derbi de urgencias y con intereses opuestos para Elche y Eldense en el Martínez Valero]

"Hemos logrado el único objetivo que nos marcamos. Me alegro de que Elda pueda disfrutar otro año del fútbol profesional", señaló el preparador, que evitó pronunciarse sobre su posible renovación.

"El año pasado sólo tuve cinco días de vacaciones y el 70% de la plantilla era debutante en la competición. El trabajo y la fe han sido determinantes para conseguir la salvación", explicó el extremeño, quien valoró que el Eldense ha sabido "reinventarse" durante la temporada.

"Ha sido una permanencia merecida", sentenció el técnico, quien también dedicó al presidente del club, Pascual Pérez, la permanencia.

Beccacece anuncia que dejará el Elche

El entrenador argentino del Elche, Sebastián Beccacece, anunció este domingo, tras la derrota de su equipo (1-2) y quedar sin opciones de pelear por el ascenso, que abandonará el club al final de la temporada.

El preparador rosarino desveló que ya le había comunicado a los jugadores y al propietario, Christian Bragarnik, su intención de no seguir en la entidad en el caso de que el equipo no alcanzara la promoción.

Beccacece indicó que está "agradecido por su paso por el club" y pidió disculpas a los aficionados "no por no haber dado todo, sino por no poder lograr algo que se había despertado".

"Hoy nos pasó lo que pasó durante toda la temporada. Infinitas gracias a la gente", comentó el preparador, quien se hizo máximo responsable de que el Elche haya quedado sin opciones de pelear por el ascenso a una jornada del final.

"Los que se quedan lo volverán a intentar porque tienen las herramienta y el aprendizaje para llevar el Elche a Primera. Los que nos vamos lo hacemos con una sensación de haberlo dado todo, pero con el dolor en el alma de no haberlo conseguido pese a darlo todo", argumentó.

El argentino no tuvo reproches para el club en la confección de la plantilla y reiteró que el grupo trabajó siempre "con dignidad y compromiso".

"Me llevo una aprecio muy grande y el final no es el que hubiésemos deseado", apostilló Beccacece, quien insistió en que se le contrató para ascender al equipo y que al no conseguirlo "dejo este espacio".