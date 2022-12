Machín apremia al Elche con los refuerzos para la segunda vuelta

El Elche ha mejorado la cara durante el parón por el Mundial, pero su nuevo entrenador, Pablo Machín, sabe que hasta ahora el equipo se ha ejercitado con balas de fogueo y que para alcanzar el objetivo de la permanencia necesitará mucho más. Por eso no desperdicia la ocasión para pedir refuerzos y apremiar al club para que dé el paso de apuntalar la plantilla, a pesar de estar satisfecho del "talante y predisposición" del grupo.

El técnico, que debutará este martes en partido oficial en la Copa ante el Guadalajara, asegura que el Elche ha dado un paso hacia adelante durante los amistosos de pretemporada, pero avisa de que se necesitará "un paso de gigante" para tener opciones de salvación. "Vamos por el buen camino. La plantilla ha demostrado que puede rendir más de lo que ha hecho hasta ahora, pero faltan cosas y eso pasa por reforzar ciertos puestos", explica el soriano, quien confía en que la llegada de fichajes ayuden a su equipo a ser "más completo y competitivo".

Machín recuerda que el mercado de invierno no es como el de verano, ya que en enero se disputan muchos partidos y existe una gran diferencia entre ganarlos o no, sobre todo para el Elche, que ya no puede ceder más terreno. "Necesitamos que lleguen pronto porque si no los objetivos pueden estar muy alejados", afirma Machín, quien garantiza que el club está trabajando para realizar los deseados fichajes, si bien precisó que el mercado "lleva los tiempos que lleva".

[Machín: "Mi trabajo es hacer ver a los jugadores que tienen más capacidad de lo que han demostrado"]

En este sentido, Machín recomienda apostar al club por esos futbolistas que ya tienen clara su situación y que desean salir de sus actuales equipos "para que vengan lo antes posible a ayudarnos". "Soy exigente conmigo mismo y sé los riesgos y las circunstancias'', añade el entrenador, quien asume que el mercado del Elche está condicionado por su crítica situación clasificatoria. "Vamos últimos y hay quién no quiere meterse (en el proyecto) porque hay un porcentaje alto de que pueda salir mal".

La Copa

A pesar de que la Liga es la absoluta prioridad, el Elche regresa este martes en Guadalajara a la competición oficial con una eliminatoria a partido único ante el conjunto alcarreño, conjunto que milita en Segunda Federación. Al equipo ilicitano le ha ido bien en este tipo de trances en campo contrario, hasta el punto de haber superado nueve de los diez últimos duelos en los que se jugó la Copa a una carta lejos del Martínez Valero.

Machín no se va a guardar nada, ya que considera que este partido es importante para que a su equipo le cambie la cara y se acostumbre a ganar. "Es difícil que el Elche vaya a ganar esta competición, pero es un partido oficial y hay que tomarlo como cualquier otro", asegura el técnico. El soriano asume que es "evidente" que el Elche es favorito por la diferencia de categoría, pero precisa que eso es algo que sus jugadores deben demostrar en el terreno de juego.

Con la mente en la 𝗖𝗢𝗣𝗔 💚🏆 pic.twitter.com/ZaxlYIQBRJ — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) December 19, 2022

Machín dice estar contento con el trabajo de su equipo en las últimas semanas, al que ha visto "implicado y receptivo". "Desde el primer amistoso se vio qué equipo queremos ser y que podemos competir ante equipos de la Premier o el líder de la Liga belga", argumenta.

El entrenador no dio pistas sobre la posible alineación, pero indicó que apostará por un equipo para ganar el partido, teniendo en cuenta condicionantes como las molestias que acusan algunos jugadores. En este sentido, el Elche no podrá contar con Pol Lirola y John Chetauya, lesionados, a los que se ha sumado a última hora Nico Fernández, con una fractura en la muñeca. Además, el argentino Lautaro Blanco, primer fichaje del club para el mercado de invierno, aún tendrá que esperar para debutar.

El técnico ha convocado a los jugadores del filial Manua Cocca y Alejandro Alfaro y recupera al central chileno Enzo Roco, quien llevaba más de mes y medio lesionado y no ha podido participar en los amistosos.

En cuanto al Guadalajara, el soriano recuerda que ya fue capaz de superar con claridad a un rival de superior categoría, la Ponferradina, en la anterior eliminatoria. "Si no entramos al cien por cien al partido no podremos demostrar nuestra superioridad técnica", reflexiona Machín, quien pretende que a partir de este martes su equipo "se acostumbre a ganar, algo que por desgracia no está sucediendo esta temporada".

Una posible alineación del Elche puede ser la formada por Werner; Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas; Josan, Gumbau, Mascarell, Fidel, Clerc; Roger Martí y Lucas Boyé.

Sigue los temas que te interesan