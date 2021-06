El Elche confía en arrancar la temporada con más de 20.000 abonados

Llevaba el Elche varias semanas dormitando y este viernes despertó por boca de su presidente, Joaquín Buitrago. El dirigente aprovechó la presentación del acuerdo de patrocinio por un año más con el Grupo TM Inmobiliario para repasar toda la actualidad del club ilicitano.

Buitrago se mostró gratamente “sorprendido” por la decisión del Gobierno de permitir el acceso a los estadios a todos los aficionados para la próxima temporada, que en el caso de Primera comenzará el próximo 15 de agosto. La apertura de puertas a los seguidores sin aparente limitación permite al Elche contar con unos ingresos que, a priori, no estaban presupuestados. No al menos con una ocupación al 100% del estadio Martínez Valero.

“Espero que podamos tener más de 20.000 abonados para comenzar la temporada”, afirmó el dirigente, quien confió en que las ganas de fútbol puedan más que los daños colaterales de la pandemia, sobre todo en lo que se refiere a las economías domésticas. “Hay que esperar a que la gente se anime y que vuelva el trabajo, porque el consumo del fútbol es de los más baratos, ya que te garantiza espectáculo cada 15 días”, argumentó.

El presidente del Elche fue prudente al valorar la situación tras recordar que la decisión gubernamental es aún “muy genérica”. “Hay que ver aún los puntos y las comas. Si se trata de una normalidad total, si los jugadores regresan a los banquillos, si se puede utilizar la tribuna… La noticia es muy buena, porque supera nuestra expectativa inicial, que era un 50% del aforo”, resumió Buitrago.

En este sentido, el mandatario del Elche garantizó que la campaña de abonos está “perfilada” y que “más pronto que tarde” verá la luz, ya que recordó que el campeonato comienza en apenas mes y medio.

Sin fichajes

Desde que el Elche aseguró la permanencia en Primera, el pasado 22 de mayo, el club no ha realizado ningún movimiento en su plantilla más allá de garantizar la continuidad en su banquillo del entrenador Fran Escribá. Buitrago, sin embargo, no se muestra preocupado, ya que indicó que la ausencia de fichajes es algo común en todo el mundo futbolístico.

En este sentido, el dirigente franjiverde confía en que la rueda del mercado comenzará a girar a su velocidad normal cuando finalicen la Eurocopa y la Copa América, los dos grandes torneos oficiales que acaparan la atención del fútbol.

“No estamos haciendo nada distinto a lo de otros clubes”, señaló Buitrago, quien recordó que los fichajes de Primera se están anunciando “a cuentagotas”. “Existe la sensación de que el mercado está caro. Dificultades para fichar la tienen los grandes y los pequeños, pero pronto veremos presentación de jugadores”, manifestó el presidente, quien pide “tranquilad” a los aficionados.

“No se está desperdiciando el tiempo porque la dirección deportiva está en contacto con jugadores y tiene el trabajo bastante perfilado y avanzado”, añadió Buitrago, quien adelantó que el límite salarial del Elche no pasará “de los tres millones”. “Pero que nadie se preocupe porque una plantilla cara no es sinónimo de éxito seguro”, apostilló.

Parte de ese incremento en el límite salarial corresponderá a los ingresos por abonos y también a la aportación del Grupo TM Inmobiliario, quien ha renovado un año más su colaboración con la entidad con un incremento en la aportación económica. La entidad ilicitana verá aumentados sus ingresos un 15% con respecto al pasado curso, si bien no se desvelaron más detalles del acuerdo económico.

“La inversión en el Elche está por los dos millones de euros, ya que tenemos préstamos participativos por una cantidad importante”, explicó el director general de la firma, Pablo Serna, cuya empresa cumplirá su sexta temporada al lado del Elche.

Serna no descartó, una vez recuperada la normalidad sanitaria, realizar acciones concretas con el Elche para difundir su imagen en América, donde Grupo TM tiene intereses comerciales, ya que recordó que allí se sigue la competición española y que el club, ya sea por su propietario, el argentino Christian Bragarnik, o por tener jugadores sudamericanos importantes, es seguido con interés.

“Hemos vivido con el Elche tres ascensos, porque para mí la última permanencia es como un ascenso”, dijo el director general del Grupo TM, quien aseguró que su empresa está “muy satisfecha” de la repercusión de la “marca Elche”. Por último, el dirigente anunció que el club le ha abierto al grupo la posibilidad de seguir un año más la próxima temporada si las dos partes están interesadas en este acuerdo.