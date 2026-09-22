Ordenan el embargo preventivo de acciones del Eldense por una deuda de un millón de euros con Pascual Pérez

El Tribunal de Instancia de Alcobendas ha embargado parte de las acciones del Deportivo Eldense al estimar las medidas cautelares exigidas por el expropietario del club, el empresario Pascual Pérez, para garantizar así el pago de un préstamo cercano a un millón de euros que concedió a la ya expropietaria Carolina Holguín.

La expresidenta colombiana, quien se despidió del club tras ceder su testigo a Leo Messi, debe al empresario alicantino 998.000 euros de un préstamo concedido personalmente para poder pagar las nóminas de los jugadores después de varios meses de impagos en 2025 tras la venta del club a un grupo inversor colombiano del que forma parte.

Pérez pidió en su demanda presentada el pasado 11 de septiembre en los juzgados de Alcobendas embargar cautelarmente el 100 % de las acciones del equipo durante el proceso de venta para garantizar el cobro de su préstamo. Medida que desde el entorno de Holguín consideraron como "absurda".

El origen del litigio es un préstamo personal de un millón de euros que concedió a Holguín, representada en la causa por Javier Tebas hijo, en diciembre de 2025, apenas dos meses y medio después de que ella comprara el 100 % de las acciones del Eldense a la sociedad de Pérez por un valor nominal de 6,29 millones de euros, en octubre de ese mismo año.

Este préstamo debía devolverse en marzo de 2026 y, tras un primer aplazamiento hasta junio, aún no se ha recibido el cobro. El 11 de agosto se envió el brurofax reclamando el cobro y, al no recibir respuesta, presentaron la demanda el 11 de septiembre, tras los 30 días que requiere la ley, indica a este medio la parte afectada.

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