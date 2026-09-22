El alicantino Héctor Álvarez, bronce en la crono del Mundial de Montreal sub-23

Héctor Álvarez (derecha) con la medalla de bronce de la contrarreloj del Mundial sub-23 de Montreal. E.E.

Héctor Álvarez mantiene su espectacular progresión en el ciclismo internacional. El alfasino ha logrado la medalla de bronce en la contrarreloj del Mundial sub-23 que se disputa en Montreal (Canadá), prueba en la que llegó a marcar los mejores tiempos en los primeros puntos intermedios y en la que finalmente acabó tercero, a 11 segundos del oro.

El resultado supone la primera medalla para la selección española en este Mundial y permite al corredor del Lidl-Trek sumar otra presea internacional a su palmarés. Álvarez partía entre los favoritos y salió decidido a luchar por el título. "Veníamos a por el oro, estaba claro", señaló el alfasino después de la prueba.

El español marcó el mejor tiempo en el primer punto intermedio, con casi ocho segundos de ventaja sobre el danés Mads Landbo, y mantuvo el liderato en el segundo control. Sin embargo, fue perdiendo posiciones en la segunda mitad de la contrarreloj y pasó tercero por el último punto, una posición que ya no pudo mejorar en los kilómetros finales.

"He salido muy bien, marcando los mejores tiempos, pero al final han sido más fuertes", resumió Álvarez, que con el paso de los minutos valoró el bronce como merece tras la decepción inicial por no haber alcanzado el arcoíris.

El neerlandés Ryan Gal fue de menos a más y protagonizó una gran segunda mitad de carrera. Su tiempo de 37:26 le permitió hacerse con el oro. Nicolas Milesi fue segundo, a siete segundos, mientras que Álvarez terminó tercero, a once segundos del vencedor. "Al final tengo que estar contento con la medalla y con el rendimiento que he hecho", añadió el alfasino.

El bronce de Montreal se suma al que Álvarez consiguió el pasado año en el Europeo de Drôme-Ardèche, en la prueba en ruta, y amplía su colección de medallas internacionales. El alfasino también fue cuarto en el Mundial de Kigali (Ruanda), en su primera participación en la categoría sub-23.

Héctor Álvarez, nacido en Alfaz del Pi en 2006, es uno de los productos de la cantera ciclista de la localidad. Es hijo de Luis Gerardo Álvarez, entrenador y presidente del Club Ciclista Alfaz, escuela por la que también pasó, entre otros, Juan Ayuso.

El Mundial de Montreal todavía le reserva otra oportunidad. El próximo viernes disputará la prueba en ruta sub-23. "Vamos a ir a por el oro", avisó el alfasino.