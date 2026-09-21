Carteles con la nueva imagen retro del Lucentum en calles y estaciones del TRAM de Alicante. Cedidas

Revolución en el Lucentum para reclutar afición: nueva imagen al estilo NBA, canastas en las calles y una APP exclusiva

El Lucentum dobla la apuesta. El club alicantino ha revolucionado su maquinaria de marketing para atraer a los alicantinos al Pedro Ferrándiz y superar los 1.500 abonados.

El club ha fichado para esta misión a la agencia Play to Play, que han reinventado su imagen al estilo de la NBA de los años 90 con campañas creativas por toda la ciudad, apostando por la publicidad en calles y en el TRAM, el rediseño de papeleras públicas y el lanzamiento de productos de colección con diseños exclusivos.

El objetivo principal es aumentar la base de abonados, rejuvenecer su masa social, atraer a personajes influyentes, crear sinergias con empresas alicantinas y profesionalizar su imagen.

Esta nueva estética se verá reflejada también en el diseño de prendas, alejándose de la camiseta convencional con logo e inspirándose en la estética de la NBA y el Dream Team de los años 90.

Así, los pósteres que se pueden ver en las estaciones del TRAM y en algunas calles recrean la icónica estética de portadas míticas de revistas como Slam.

Otra idea es "coger las papeleras que están por la calle y ponerles un tablero, animando a la gente a ser limpia en la ciudad", señalan desde la agencia.

Esta apuesta se enmarca dentro de una reestructuración más amplia que busca cambiar la forma tradicional de relacionarse con su afición y sus socios.

Ionut Georgescu, el nuevo director de Operaciones, sostiene que, tras cerrar la temporada anterior con unos 1.100 abonados particulares (de un total de 1.800, incluyendo base y compromisos), el objetivo es acercarse a los 1.500 abonados directos de aficionados.

El club también lanzará en las próximas semanas una aplicación móvil para unificar las redes sociales, ofrecer contenidos exclusivos, quizzes, sorteos y conectar de forma directa con los patrocinadores.

"Nuestro reto es salir de la burbuja de los amantes del baloncesto clásicos; queremos rejuvenecer, ir a las universidades y colegios para traer público joven", adelanta el empresario rumano.

Así, planean la creación de un club de networking que ofrece a las empresas socias eventos anuales y la posibilidad de comprar paquetes de abonos para aquellas que quieran formar parte del club pero no tengan la capacidad económica para hacerlo de la manera tradicional.

"Es más fácil convencer a una persona que sea director de marketing o de RRHH que te compre 20 abonos, que convencer a 20 personas de que te compren un abono cada una", reconoce.

La estrategia comercial va más allá y busca reconectar al aficionado con el club y que ello sirva a su vez como vehículo emocional para conectar con la ciudad y con el sentimiento alicantino.

"El baloncesto es emoción pura y el propósito final de la reestructuración del club es transmitir esa emoción a la gente y construir un verdadero sentimiento de pertenencia", concluye.