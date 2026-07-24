Pez de Abril toma el mando tras la primera jornada del TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante

El 30º TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante ha completado este viernes su primera jornada deportiva con la disputa de las dos pruebas programadas, dando comienzo a una nueva edición de una de las grandes regatas del calendario nacional de cruceros.

La competición, organizada en el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) se ha desarrollado en aguas de la bahía de la provincia bajo unas condiciones de viento de componente este (90º) y una intensidad media de seis nudos, suficientes para completar el programa previsto.

Durante la segunda manga, el viento roló hasta los 100º, circunstancia que obligó al Comité de Regatas a modificar el recorrido para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, una decisión que permitió completar con éxito la jornada inaugural.

Tras las dos primeras mangas, Pez de Abril, de José María Meseguer (Club Náutico Villa de San Pedro), se sitúa como primer líder provisional de la clasificación en ORC 1-2. La segunda posición corresponde a EBURY Sailing Team, de Julio Bernabeu (Marina Salinas de San Pedro), mientras que el tercer puesto es para Tanit VI Medilevel, de María José Vila Valero, patroneado por Nacho Campos (Real Club de Regatas de Alicante), que se mantiene plenamente en la lucha por las primeras posiciones.

En la categoría ORC 3, el liderato provisional es para Team Tac, que aventaja a Fala Pouco y Nemox, segundo y tercero respectivamente tras la primera jornada de competición.

Por su parte, en ORC 4 encabeza la clasificación Espitos Uno, seguido de Dax y Tatán, completando un podio provisional que deja abierta la lucha por el triunfo de cara a las próximas jornadas.

De este modo, la tradicional Vuelta a la Isla de Tabarca, prevista para este sábado, se presenta como una jornada decisiva para la resolución del campeonato. Este recorrido costero, considerado el más emblemático del TabarcaVela, suele marcar diferencias tanto por las condiciones de navegación como por las decisiones tácticas de las tripulaciones.

Más allá del plano estrictamente deportivo, el Real Club de Regatas de Alicante ha vivido durante toda la jornada "un excelente ambiente con una notable presencia de aficionados, familiares y visitantes que han seguido el desarrollo de la competición desde las instalaciones del club", señalan desde el mismo.

El Village del TabarcaVela se ha consolidado una vez más como punto de encuentro de regatistas, patrocinadores e instituciones, convirtiéndose en un espacio de convivencia que complementa la actividad en el mar y refuerza el carácter social de una regata que este año celebra su trigésima edición.

La combinación de deporte de alto nivel, actividad turística y ambiente náutico vuelve a situar al TabarcaVela como uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano en Alicante, con cientos de regatistas y visitantes disfrutando tanto de la competición como de la oferta gastronómica y de ocio del entorno portuario. La regata continuará este sábado con la esperada Vuelta a la Isla de Tabarca, una de las pruebas más representativas y espectaculares del Mediterráneo.