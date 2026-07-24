Alicante une sus faros en una travesía a nado que recorre la bahía de la ciudad

Dos faros, una bahía y más de un siglo de historia compartida con el mar. La Autoridad Portuaria de Alicante impulsa la I Travesía Uniendo Faros, una nueva prueba de natación en aguas abiertas que pretende convertir el litoral alicantino en un escenario deportivo y, al mismo tiempo, reivindicar el patrimonio marítimo de una ciudad cuyo desarrollo ha estado estrechamente ligado a su puerto.

La prueba forma parte del programa de actividades organizado con motivo del 125 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto de Alicante, constituida en 1901 y origen de la actual Autoridad Portuaria. La iniciativa pretende rendir homenaje a una institución que durante más de un siglo ha sido protagonista de la evolución económica, social y urbana de Alicante.

La travesía nace con vocación de convertirse en una cita anual y está abierta a nadadores de distintos niveles. La organización ha diseñado cinco recorridos que van desde una distancia popular de un kilómetro hasta la prueba reina, de 20 kilómetros, reservada para especialistas en aguas abiertas y ultrafondo y que tiene un límite de 30 participantes.

Entre ambas distancias hay también recorridos intermedios, incluido uno de 2,5 kilómetros pensado para nadadores populares, con el objetivo de que la prueba no quede limitada a los deportistas más experimentados y permita la participación de aficionados con diferentes niveles de preparación.

El recorrido de mayor distancia une el Faro del Cabo de las Huertas con el Faro de Santa Pola, dos enclaves que delimitan la bahía de Alicante y que han sido elegidos por su especial significado dentro de la historia marítima de la provincia.

La Autoridad Portuaria gestiona seis faros distribuidos por el litoral alicantino, aunque la organización ha escogido estos dos por representar dos referencias históricas para los navegantes que se acercaban al puerto de Alicante. La travesía pretende así unir deporte, patrimonio y territorio a través de un desafío que permite recorrer la bahía desde una perspectiva diferente.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha destacado que el objetivo va más allá del reto deportivo y ha defendido la necesidad de convertir el patrimonio marítimo en parte de la experiencia de los ciudadanos y de quienes visitan la provincia.

Embajador de lujo

La prueba cuenta además con el nadador alicantino Jorge Crivillés como embajador de su primera edición. Crivillés fue el primer español en completar los Siete Océanos, uno de los desafíos más exigentes del ultrafondo mundial, que incluye siete grandes cruces en aguas abiertas, entre ellos el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar y el Canal de Catalina.

A lo largo de su trayectoria, el nadador alicantino ha afrontado algunos de los retos más duros del planeta y ha vinculado numerosas pruebas a proyectos solidarios y acciones de sensibilización social.

Actualmente se encuentra inmerso en la Triple Corona del Fin del Mundo, en Sudamérica, desafío del que ya ha cubierto la primera parte de la trilogía en el Río de la Plata.

La Autoridad Portuaria ha querido asociar la nueva travesía a valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el compromiso social, representados en la figura de Crivillés.

La iniciativa cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de Alicante, Elche y Santa Pola, cuyos responsables de Deportes, Manuel Villar, José Antonio Román y Ángel Piedecausa, respectivamente, han respaldado una prueba que aspira a convertirse en una nueva referencia anual para la natación en aguas abiertas.