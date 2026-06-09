La montaña alicantina acogerá la etapa más dura de la historia de La Vuelta

Alicante volverá a situarse en el centro del ciclismo internacional el próximo 30 de agosto con una de las etapas más épicas que se recuerdan en La Vuelta a España. El recorrido, de 187,5 kilómetros entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, acumulará más de 5.200 metros de desnivel positivo en una jornada que los organizadores ya han definido como la más dura de la historia de la carrera.

La etapa ha sido presentada este martes en el Palacio Provincial de Alicante en un acto institucional en el que han participado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, el director general de Unipublic, Javier Guillén, y el director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín.

La presentación ha servido para desgranar un trazado que enlaza la costa mediterránea con el interior montañoso de la provincia y que sitúa a Alicante como uno de los grandes escenarios de la próxima edición.

El recorrido arrancará en Villajoyosa, que se estrena como punto de salida en La Vuelta, y avanzará rápidamente hacia el interior, dejando atrás el litoral para adentrarse en una sucesión de valles y sierras que marcarán el perfil de la jornada.

El pelotón pasará por localidades como Finestrat, La Nucía, Polop, Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, Parcent, Pego o Benilloba, entre muchas otras, en un trazado que combina dureza deportiva y valor paisajístico.

Javier Guillén ha subrayado durante la presentación la exigencia del recorrido, que supera con claridad los parámetros habituales en una etapa de montaña. Ha explicado que lo normal en este tipo de jornadas es situarse en torno a los 3.900 o 4.000 metros de desnivel positivo, mientras que en este caso se alcanzan los 5.200 en menos de 200 kilómetros.

En su opinión, esa combinación convierte la jornada en un desafío "muy por encima de lo habitual" dentro de la carrera. Guillén ha añadido además que la etapa será retransmitida en directo a través de RTVE durante todo su desarrollo y contará con difusión en más de 190 países, lo que refuerza su impacto internacional.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha puesto el acento en la dimensión turística y deportiva del evento. Ha destacado que la etapa permite "conectar costa e interior" y proyectar al exterior la diversidad del territorio, desde el Mediterráneo hasta las sierras del interior. También ha valorado el trabajo de los municipios implicados y la respuesta de la afición al ciclismo en la provincia, que suele volcarse con este tipo de eventos de gran formato.

Sin descanso

El perfil de la etapa incluye algunos de los puertos más exigentes del recorrido. Entre ellos destaca el Alto de El Miserat, de primera categoría, y el Puerto de Tudons, de segunda, que encadenados darán paso al tramo decisivo de la jornada. El final estará situado en el Alto de Aitana, una de las cimas más emblemáticas del ciclismo en la provincia de Alicante, que regresa al recorrido de La Vuelta tras una década de ausencia.

Fernando Escartín, ex calador de tronío en la década de los 90, ha definido la etapa como "durísima", destacando que contará con seis puertos de montaña y prácticamente sin tramos de descanso. "No hay ni un solo metro de descanso", ha resumido el director técnico, en referencia a la continuidad del esfuerzo que exigirá el recorrido a los corredores desde la salida hasta la llegada.

La Diputación ha destacado también que la etapa se disputará en fin de semana y justo antes de una jornada de descanso del pelotón, un factor que puede aumentar su intensidad competitiva. El acto de presentación ha contado además con la presencia de representantes institucionales, responsables turísticos y miembros del dispositivo de seguridad, dada la magnitud del evento.