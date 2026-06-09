Agustinos desafía a la historia y a la lógica con la Asobal como premio

La Asobal está a dos partidos de distancia para la Fundación Agustinos, pero también mucho más lejos de lo que parece. El conjunto alicantino recibe este miércoles en La Catedral (20:30 horas) al Viveros Herol Nava en el duelo de ida de la promoción de ascenso a la máxima categoría del balonmano español.

El reto es mayúsculo. Enfrente estará un rival que hace apenas unas semanas alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y que llega a la eliminatoria como claro favorito para conservar su plaza en la élite.

La diferencia entre ambos equipos es evidente y ni siquiera el entrenador alicantino trata de ocultarla. "Con ver el calentamiento ya se ve la diferencia", admite Alejandro Carrillo al referirse a una plantilla construida para competir sin ningún tipo de apuro en la Liga Asobal.

Sin embargo, Agustinos, eterna cantera del balonmano español, se ha ganado el derecho a soñar. El equipo, formado en gran medida por jugadores surgidos del propio Colegio San Agustín, comenzó la temporada con el único objetivo de lograr la permanencia en División de Honor Plata y afronta ahora una tercera oportunidad para alcanzar el ascenso después de quedarse a las puertas tanto en la liga regular como en la fase final disputada en Sagunto.

"La eliminatoria se afronta con ilusión, aunque cansados porque la temporada ha sido larga. Tenemos una oportunidad más para ascender y jugamos en casa, con nuestra afición, y tenemos que volver a dejarnos la vida en la pista", explica el técnico.

El desgaste es uno de los factores que más preocupa al entrenador. La competición se ha alargado varias semanas más de lo previsto para un equipo que ha superado todas las expectativas iniciales.

"Estamos satisfechos por el trabajo hecho, pero alargar tres semanas más la competición se hace duro. Aun así, la gente está motivada y enchufada", asegura.

La intención de Agustinos pasa por llegar con opciones al encuentro de vuelta del sábado en Nava. Para ello será fundamental competir de tú a tú en Alicante ante un rival con más experiencia y recursos y en cuya plantilla destaca Javier Carrión, jugador formado en la cantera colegial y fichado hace dos años por la entidad segoviana.

"Vamos a intentar hacer nuestro partido, incomodarlos al máximo y que no puedan hacer su juego. En estos momentos todo el mundo está cansado, pero nos queda ese pundonor final", resume Carrillo.

Nava llega además reforzado por su reciente trayectoria en la Copa del Rey. El conjunto segoviano sorprendió en cuartos de final al superar al Rebi Cuenca antes de caer en semifinales ante el Barça. "Hizo un primer partido espectacular y luego ante el Barça, como todos los equipos de la Tierra, perdió", bromeó el entrenador.

Uno de los aspectos que pueden equilibrar la eliminatoria es la normativa aplicada en esta promoción. Al disputarse bajo las reglas de División de Honor Plata, Nava deberá limitar a cinco el número de jugadores no seleccionables por España en sus convocatorias.

"Ellos tienen ocho o nueve y tendrán que hacer descartes", explica Carrillo, aunque resta importancia a esta circunstancia. "Tienen mucho fondo de armario, una plantilla completa y será difícil. Tendrían que dejar de jugar muchos más", ironizó.

La historia tampoco juega a favor de Agustinos. Ningún equipo de Plata ha logrado ascender mediante este sistema de promoción. El entrenador conoce el dato, pero se resiste a verlo como una sentencia.

"Seguro que alguna vez pasará. No sé si será esta vez, pero habrá una sorpresa", apuntó Carrillo, que confía en vivir en La Catedral una de esas tardes que quedan marcadas para siempre en la memoria de sus protagonistas y de un club que nunca ha estado tan cerca de la Asobal.