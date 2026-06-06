Pedro Rivero vuelve al Lucentum para liderar un nuevo proyecto tras la salida de Rubén Perelló

La Fundación Lucentum apenas ha tardado 24 horas en encontrar sustituto para Rubén Perelló.

El club alicantino anunció este sábado la contratación de Pedro Rivero como entrenador para la temporada 2026/27, una decisión con la que apuesta por una figura de la casa para relanzar su proyecto deportivo tras la salida del técnico balear.

La llegada de Rivero, adelantada a principios de semana por Cope Alicante, se produce un día después de que la entidad comunicara que Perelló no continuaría en el banquillo pese a tener un año más de contrato.

El entrenador mallorquín deja el club tras dos temporadas marcadas por una compleja reconstrucción deportiva.

Llegó en noviembre de 2024 con el equipo hundido en la clasificación y logró conducirlo hacia la permanencia, pero el rendimiento del conjunto durante el tramo final del último curso terminó por precipitar un relevo que la entidad ya tenía decidido.

La rapidez con la que se ha cerrado la operación no es casual. Tras la decisión de prescindir de Perelló pese a tener una temporada más de contrato, la dirección del club necesitaba acertar con el relevo.

La elección de Rivero no solo aporta experiencia y conocimiento de la categoría, sino también un importante respaldo emocional por parte de una afición que asocia su figura a algunos de los mayores éxitos del Lucentum desde su refundación.

Para el club, el regreso de Rivero supone recuperar a uno de los técnicos más importantes de los últimos años.

El segoviano conoce perfectamente la entidad después de haber formado parte de ella tanto como jugador como entrenador y de protagonizar algunos de los capítulos más brillantes del proyecto alicantino.

Durante su anterior etapa en Alicante condujo al equipo al ascenso a LEB Oro, conquistó la Copa LEB Plata y asentó al Lucentum en la categoría, además de clasificarlo para las eliminatorias de ascenso.

Su salida no frenó una trayectoria que continuó creciendo. Al frente del Zunder Palencia firmó en la temporada 2022/23 el histórico ascenso del conjunto castellano a la Liga Endesa y levantó la Copa Princesa de Asturias.

Posteriormente asumió el banquillo del gigante Movistar Estudiantes, al que llevó a la Final Four de ascenso a la ACB y con el que volvió a conquistar la Copa Princesa.

La entidad considera que la experiencia del segoviano en la competición, su conocimiento del entorno y su vinculación con el club son factores clave para afrontar una temporada en la que el Lucentum pretende recuperar protagonismo después de un curso en el que el equipo fue de más a menos.