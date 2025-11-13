Álex Márquez, subcampeón de MotoGP: "Es muy bonito volver a correr en Valencia tras la dana"

El subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez, ofrece en el Circuito de Villena un curso de conducción y protagoniza una exhibición sobre su Ducati Panigale V4 AM73 Edition. Pablo Miranzo EFE

El flamante subcampeón de MotoGP, Álex Márquez, señaló ayer en Villena que "es muy bonito volver a correr en Valencia después de la dana", en referencia a la última cita de la temporada, que se celebra este domingo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

El segundo mejor piloto del mundo, tan solo superado por su hermano Marc, mostró su cariño por esta cita después de que el pasado año se cancelase por la riada, que hizo estragos en el trazado. Y aseguró estar atento y "en contacto" siguiendo la evolución de los daños.

Márquez hizo estas declaraciones ayer, miércoles, minutos antes de enfundarse el mono para rodar por las curvas del circuito de Villena.

El piloto catalán visitó el circuito más importante de la provincia de Alicante como embajador de Momoven, la startup española líder en alquiler de motos premium entre particulares, que se autodefine como "el Airbnb de las motos".

Tras un año histórico con los dos hermanos en lo más alto —algo nunca visto en los 75 años de campeonato—, Márquez aseguró a EL ESPAÑOL de Alicante que para el año 2026 "no hay que cambiar la mentalidad porque ha funcionado muy bien".

La temporada le ha servido para que Ducati le conceda en 2026 una moto oficial, algo que no ve como una presión extra para asaltar el título.

El subcampeón del mundo con la Ducati Panigale V4 AM73 Edition. Pablo Miranzo EFE

"Tenemos que seguir con el mismo enfoque, con la misma tranquilidad con la que hemos afrontado todos los momentos este año. Pero es normal que la gente nos ponga en las quinielas después de haber conseguido el subcampeonato y de haber estado luchando hasta el final", apuntó el piloto del Gresini Racing.

Y definió el nuevo curso como "ilusionante, pero hay que tener los pies en el suelo, porque sabemos que será un trabajo importante para repetir un año como este".

Cuestionado sobre cómo mantiene esa humildad que le ha caracterizado durante toda su carrera —y que ni los dos mundiales, Moto3 y Moto2, han gripado—, sostuvo que "el deporte cambia muy rápido, en un año o una carrera estás arriba y al siguiente puedes volver a estar abajo".

"Cada año los contrincantes mejoran, las fábricas mejoran y todo estará mucho más apretado. Nosotros no nos tenemos que relajar, sería un grave error", advirtió.

Sobre cómo desconecta del ruido mediático y la presión de un mundial, mencionó que tiene en diciembre su mes sabático para olvidarse del motor.

"Sobre todo en diciembre es cuando desconecto un poquito más de lo que es MotoGP, cuando hablo menos con mi equipo. Ahí es cuando disfruto de mis hobbies, ya sea jugando a la Play, montando Legos o haciendo motocross..."

"Lo que más le gusta es levantarme por la mañana y decir: ‘me apetece esto’, y hacerlo", confesó.

Márquez da consejos de pilotaje en Villena. Pablo Miranzo EFE

El modo competición arrancará a finales de diciembre, "cuando te empiezan a hablar ya de las cosas que tenemos que probar, los test, y ya te focalizas".

Jornada de motor en Villena

Villena vibró al compás de la Ducati Panigale V4 AM73 Edition que llevó Márquez ante la atenta mirada de usuarios reales de la plataforma, prensa y comunidad motera.

Después de probar el asfalto alicantino, el piloto ofreció una clase magistral a una decena de motoristas y compartió sus trucos para arañar segundos al cronómetro en cada vuelta antes de rodar con ellos.

La jornada contó también con la participación del periodista Nico Abad, que narró en directo cada curva y adelantamiento.

Momoven celebró así los éxitos tanto de su estrella como de la propia plataforma, que sigue creciendo en España y ya busca dar el salto a Europa.

La compañía permite a los usuarios alquilar motocicletas por días, semanas o incluso meses en cualquier punto de España, al mismo tiempo que facilita a los propietarios rentabilizar sus motos de forma segura compartiéndolas con otros entusiastas.

En la actualidad, cuenta con más de 5.000 motos disponibles de mediana y gran cilindrada y cerca de 100.000 usuarios registrados.