Pepe Torres, el peleador de Jávea que quiere seguir los pasos de los Topuria en la UFC: "Me veo en el top 5 en 3 años"

El peleador alicantino Pepe Torres durante su entrada a WAE 6 en la Plaza de Toros de Alicante este verano. Jorge Verdú

Alicante se ha convertido en el Daguestán español. Como la región rusa, la provincia se está transformando en una forja de peleadores destinados a irrumpir en la UFC en los próximos años. Entre ellos, Pepe Torres está llamado a ser el primer alicantino en entrar en la mejor promotora de MMA del mundo.

El luchador de Jávea, apodado El sabor de la ciudad, lleva tiempo en la rampa de salida, a la espera de una llamada que le haga dar el salto definitivo a la élite del deporte.

A sus 30 años, y con un récord de 10 victorias y tan solo una derrota, está más cerca que nunca de su sueño.

"Sé que estoy cerca, la UFC sabe quién soy y sé que mi nombre ha estado sobre la mesa en negociaciones. Hay que seguir ganando peleas y seguir peleando, porque mi oportunidad va a llegar", señala tras un entrenamiento.

El peleador del Climent Club se convertiría en el primer alicantino de nacimiento en lograr este hito, después de que sus excompañeros del club alicantino Ilia y Aleksandre Topuria rompieran una barrera que hasta no hace tanto parecía imposible.

Torres se muestra confiado y asegura que solo necesita una oportunidad. "Estoy listo para que me digan que me prepare para una pelea de aquí a una semana o en cualquier momento. Me veo en el top 5 de la UFC fácilmente en tres años".

"Mi objetivo no es solo entrar, sino ganar peleas y escalar los rankings para algún día pelear por el título", confiesa el atleta.

Esperar a la UFC

Su nombre lleva sonando en la compañía desde hace tiempo, al igual que el de algunos de sus compañeros. Torres explica que entrar en la UFC es tan difícil porque "en Europa hay 600 o 700 peleadores preparados para debutar, entonces es muy complicado".

Pepe Torres: "Me veo en el top 5 de la UFC fácilmente".

"Tanto yo como mis compañeros Salah Eddine o Franco Tenaglia estamos ahí. Es un proceso que se está siguiendo y va a pasar, pero tiene una evolución, como la entrada de Alek después de Ilia", comenta.

Esta espera y falta de certezas la contrarresta con "tranquilidad y confianza" en su trabajo diario.

"Entreno todos los días para estar listo. He tenido ofertas de empresas grandes de Europa y a nivel internacional en las que podría haber firmado y vivir toda la vida de eso, pero te hacen firmar contratos de dos o tres años y me perdería la oportunidad de la UFC", destaca el alicantino.

Torres no se ha dejado llevar por el dinero y ha preferido ser paciente hasta que suene el teléfono. "Tengo 30 años y me quiero dar esa oportunidad de luchar por mi sueño. Si viera que no se da, sí que firmaría con estas compañías".

"Es como si te hace una oferta el Manchester City o el Barcelona, ¿a cuál irías?", compara.

Mientras tanto, seguirá entrenando con la mirada ya puesta en el próximo 6 de diciembre, cuando competirá en el evento WAR MMA 8, en Madrid.

Comienzos

El alicantino defiende con orgullo la bandera de la Comunitat Valenciana allá por donde va, pero no fue en suelo valenciano donde peleó por primera vez.

Pepe Torres durante un entrenamiento. Cedida

Con 18 años se fue a Irlanda a estudiar y conoció el deporte. "Sería 2013 o 2014 cuando empecé a entrenar y me gustó; me quedé enganchado. Y empecé a pelear enseguida como amateur".

A comienzos de 2015 volvió a España "sin saber casi nada" y conoció a Jorge y Agustín Climent.

Desde entonces, entrena en su gimnasio, el Climent Club, el único especializado en jiu-jitsu brasileño de todo Alicante por entonces y donde ya entrenaban unos jóvenes hermanos Topuria.

Hace diez años, poco o nada se parecía la imagen pública que tenían las artes marciales mixtas a la de hoy. Torres recuerda que "te decían de todo, que me dejara eso y que si hacía kung-fu".

Al principio, buscaba "el sueño de ser cinturón negro de jiu-jitsu, y lo conseguí. Pero me encontré nuevos objetivos, y mis maestros e Ilia me animaron a pelear".

El deporte le "enamoró" desde el primer día y compaginaba entrenamientos y competiciones con su trabajo como portero en discotecas, algo que hizo hasta hace apenas un par de años, a pesar de ser uno de los mayores prospectos del país.

Año a año ha visto desde dentro la explosión del deporte gracias al estrellato de Ilia, con quien entrenaba para prepararlo para sus peleas en la UFC.

"Ver toda la evolución de Ilia ha sido como un sueño; me hizo evolucionar y ser quien soy para ahora apuntar a la UFC", concluye Torres.