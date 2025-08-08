Michel y Nacho finalizan la pretemporada con el Al Qadsiah en La Nucía

Michel y Nacho esperan volver el año que viene a La Nucía.

El Al Qadsiah, equipo saudí dirigido por el español Míchel González, cuyo capitán es Nacho Fernández (exjugador del Real Madrid CF), finaliza su pretemporada en La Nucía.

El equipo ha terminado su última sesión de entrenamiento tras 15 días preparando el comienzo de la liga Saudi Pro League y, en especial, la inminente Supercopa, donde se medirán al Al Ahli.

Tanto Michel como Nacho han elogiado el nivel de las instalaciones de La Nucía, Ciudad del Deporte.

"La Nucía la estaba escuchando mucho en el mundo del fútbol. La verdad es que es impresionante, yo no me esperaba lo que me encontrado aquí de posibilidades y equipaciones deportivas. La gente es superamable, dispuesta", ha afirmado el entrenador.

"Es una sorpresa ver como un punto de España como La Nucía, lo que era y en lo que se ha convertido a nivel deportivo, con el desarrollo que ha tenido" ha apuntado Michel en su despedida.

El entrenador del Al Qadsiah espera que La Nucía de suerte al equipo y mejoren la cuarta posición con la que terminaron la pasado liga saudí.

Por su parte, Nacho Fernández, como capitán, ha resaltado a su alegría de volver a España y el gran trato recibido durante el stage en La Nucía.

"Hemos estado muy a gusto estos 15 días entrenando en La Nucía, nos han tratado muy bien, felices de volver a España. Ojalá los próximos años podamos volver aquí a La Nucía a realizar la pretemporada y los amistosos para preparar el inicio de liga", ha sostenido.

Durante su pretemporada el Al Qadsiah ha jugado dos partidos amistosos internacionales, uno ante el Levante UD (0-0) en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía y otro ante el Sevilla (2-2) en el Sánchez Pizjuán en el Trofeo Homenaje a Antonio Puerta.

Polo de estrellas

Las instalaciones deportivas de élite del municipio están atrayendo a cada vez más equipos de primer nivel.

También ha pasado este verano por el Estadi Olímpic Camilo Cano el equipo saudí del Al-Riyadh, entrenado por el español Javi Calleja.

Durante el mes de julio realizó su pretemporada el equipo Johor Darul Takzim FC de Malasia, donde juegan varios jugadores españoles como el ex valencianista Samu Castillejo, entrenado por el también español Xisco Muñoz, ex jugador del Valencia CF, Betis y Levante.

El pasado verano, Karim Benzema con su equipo Al Ittihad realizó parte de su pretemporada en La Nucía, Ciudad del Deporte, donde jugó un amistoso ante el Elche CF, donde se estrenó Laurent Blanc, en el banquillo saudí.

Esta concentración "dio suerte al Al Ittihad de Benzema", presumen, ya que logró el doblete en Arabia, ganando la Liga Saudí y Copa del Rey 2024-2025.