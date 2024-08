La alicantina Lucía Navarro, mejor de Europa en remo: "Este deporte me ha enseñado a no rendirme"

Los pasados días, 22 y 23 de junio, mientras Alicante celebraba las tradicionales Hogueras de San Juan, la deportista alicantina Lucía Navarro se encontraba en la ciudad polaca de Gdansk participando en el Campeonato de Europa de Remo de Beach Sprint. Ahora es la ganadora en la categoría individual femenina. "Al principio no era consciente de lo que significaba haber ganado un europeo, pero estoy súper feliz", afirma.

Lucía Navarro vive en Sant Joan d'Alacant y tiene 18 años, aunque lleva desde los 9 años practicando remo. "De pequeña yo iba a pádel, pero cuando vi a mi hermana practicando remo, supe que era lo que yo también quería hacer". La joven, que pertenece al Real Club de Regatas de Alicante, es también campeona de España en esta modalidad de Remo de Beach Sprint.

Esta alicantina ahora tiene un nuevo reto por delante, el Campeonato del Mundo de Remo de Mar 2024, que tendrá lugar los días 13,14 y 15 de septiembre en Génova, Italia. Aunque previamente, los deportistas pasarán por el Campeonato de España de Remo de Mar de Getxo (País Vasco), del 9 al 11 de agosto, en la misma modalidad de la categoría Absoluta.

Si algo sabe Navarro es del sacrificio que conlleva la práctica de este deporte a nivel profesional, sobre todo si te pilla en segundo de Bachillerato, como en su caso. Confiesa que ha tenido que faltar un montón a clase, aunque finalmente todo ha salido bien. Con un 11,200 en selectividad, la joven empezará el curso que viene el Doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Entre sus planes de futuro, también está continuar practicando remo. "Para hacer este deporte necesitas mucha constancia. El remo me ha enseñado a no rendirme, y a que si una regata sale mal, no pasa nada, porque si sigo trabajando, al final lo voy a conseguir", destaca.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la deportista sobre qué consejo le daría a una persona que acabe de empezar con este u otro deporte similar y no se sepa si continuar o abandonarlo. A lo que ha respondido: "Sobre todo que lo más importante es disfrutar, porque si no lo haces al final te vas a cansar". "Cuando era pequeña estaba deseando que llegara el día siguiente para volver a entrenar. A mí me encanta", concluye.