El gran plan de electrónica frente al mar: Alicante acoge más de 10 horas de música, tardeo y toque francés

El verano queda atrás pero la ciudad de Alicante puede presumir de disfrutar del buen tiempo y la buena música. Así será con Music in the Garden, electronic edition el próximo 9 de octubre en el recinto de El Muelle Live, consolidando una alternativa de ocio diurno y nocturno a pie de mar.

La jornada dará comienzo a las 13:00 horas y se extenderá hasta la noche en una ubicación privilegiada junto a las aguas del Mediterráneo. El espacio ha sido concebido para disfrutar del baile al aire libre mientras se contempla el litoral alicantino.

En el plano musical, el cartel reúne a referentes internacionales con destacados talentos del panorama nacional. Entre los nombres más esperados figuran el dúo Ofenbach y el emblemático productor Étienne de Crécy, estandartes del sonido de influencia francesa.

Ofenbach, formación integrada por Dorian Lo y César de Rummel, llega al puerto tras cosechar éxito internacional con su fórmula de house y matices pop. Durante su actuación sonarán grandes éxitos globales como Be Mine, Four to the Floor o Head Shoulders Knees & Toes.

Por su parte, Étienne de Crécy aportará la historia y trayectoria del movimiento French Touch. Con una carrera vinculada a la electrónica desde los años noventa, el productor y diyéi francés es una de las figuras clave en la evolución del house europeo y así lo demostró con álbumes como Super Discount.

La propuesta sonora se completa con la actuación de Blitzmix y las sesiones del showcase de Sin Planet. En este último espacio intervendrán los DJs Amyza, Jes_Set y Sinner, abarcando diversos estilos dentro de la electrónica actual.

Los organizadores destacan que la cita busca trascender el formato habitual de concierto ofreciendo una experiencia de ocio integral de más de 10 horas de duración. Además de la oferta musical, el recinto albergará espectáculos de performances, actividades variadas y oferta gastronómica.

Las personas interesadas en asistir ya pueden adquirir sus entradas a través de la web oficial de El Muelle Live. Y ahí apuntan que al tratarse de un aforo limitado, los pases se distribuyen por tramos progresivos de precio conforme se aproxima la fecha del evento.

Esta jornada de electrónica se enmarca dentro de la programación general de El Muelle Live para los meses de otoño. El calendario del espacio incluye conciertos de estilos muy variados con artistas confirmados como M-Clan, Raphael, Éxtasis, Niña Pastori, David Otero, Marlena, Hey Kid, Ruslana o Así canta Jerez en Navidad.