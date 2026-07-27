Noches Mágicas entra en su segunda semana con Ara Malikian, Ana Torroja, Rodrigo Cuevas, Nach e Israel Fernández

El Festival Noches Mágicas 2026 ha iniciado su programación con un rotundo éxito tras su primer fin de semana y se prepara ahora para afrontar una segunda semana en la que aún quedan seis grandes actuaciones por disfrutar.

Los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant han vuelto a consolidarse como un escenario singular donde la música convive con la gastronomía, el arte y la naturaleza, ofreciendo una experiencia que va más allá de los conciertos.

Con tres de los nueve espectáculos ya celebrados, la XIV edición avanza con una destacada respuesta del público. Ana Torroja ha agotado todas las entradas, mientras que el concierto de Ara Malikian está a punto de completar aforo, con las localidades VIP ya vendidas. También se han agotado las entradas VIP para Rodrigo Cuevas.

El festival arrancó el viernes con una esperada 80’s Summer Party protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas. Ambos grupos lograron una conexión constante con el público, alternando música e interacción para convertir la noche en un homenaje a los grandes éxitos de varias generaciones.

Desde la apertura, el recinto ofreció múltiples propuestas para los asistentes: paseos por los jardines, exposiciones artísticas, mercado de artesanía, oferta gastronómica y el concierto previo en el Escenario Jardín, reforzando el carácter experiencial del evento desde el primer momento.

El sábado llegó una de las novedades de esta edición con la primera 90’s Summer Party del festival. La velada destacó por su ritmo y dinamismo, con actuaciones encadenadas que mantuvieron al público entregado. Twenty 4 Seven sorprendieron con fragmentos a capela y beatbox, mientras que Double You, Just Luis y Viceversa hicieron vibrar al público con clásicos noventeros.

El domingo, Miguel Campello puso el cierre al primer fin de semana con un concierto intenso dentro de su gira por sus 25 años de trayectoria, culminando tres jornadas que han confirmado el sólido arranque de esta edición.

Tras los conciertos, la actividad continuó en la zona DJ, donde muchos asistentes prolongaron la noche bailando en un entorno privilegiado, reforzando la dimensión festiva y experiencial del festival.

Seis citas clave por delante

La programación continuará el martes 28 de julio con Ara Malikian y su gira Intruso, un espectáculo que recorre distintas culturas musicales desde su particular universo creativo. Quedan apenas unas 40 entradas disponibles.

El jueves 30 será el turno de Israel Fernández con De oro y marfil, una propuesta flamenca de gran ambición artística que fusiona piano, cuerdas y cante.

El viernes 31 llegará Nach, referente del rap en español, que presentará Destino, su nuevo trabajo tras siete años, junto a algunos de sus temas más emblemáticos.

El sábado 1 de agosto tendrá lugar uno de los conciertos más esperados, el de Ana Torroja, con todas las entradas ya agotadas.

El domingo 2 actuará Rodrigo Cuevas con La Belleza, un espectáculo que mezcla tradición, folclore, electrónica y vanguardia. Las entradas VIP ya están completamente vendidas.

El festival se despedirá el jueves 6 de agosto con La Banda Sabinera, formada por músicos históricos de Joaquín Sabina, en una noche dedicada a revivir sus canciones más icónicas.

El arte gana protagonismo

La dimensión artística del festival sigue creciendo con la incorporación de nuevos creadores. El artista plástico Nasper se suma al recorrido expositivo y realizará dos sesiones de pintura en directo los días 31 de julio y 6 de agosto.

También se incorpora el escultor Amador Llorens, cuyas obras pasan a formar parte del itinerario artístico que convierte los Jardines de Abril en un gran espacio expositivo al aire libre.

Tras un inicio que ha confirmado la excelente acogida del público, Noches Mágicas encara sus últimas seis citas consolidándose como una de las propuestas culturales más completas del verano en la provincia de Alicante, combinando música en directo, arte, gastronomía y naturaleza.