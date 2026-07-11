La segunda juventud de Anastacia la trae a Alicante: "Los tiempos siempre cambian, puedes asustarte o subirte"

Alicante se prepara para recibir a una de las figuras más carismáticas de la música contemporánea. Anastacia llegará al escenario de El Muelle Live el próximo miércoles 15 de julio para encabezar el festival Aquarela Music, en una cita que promete repasar un legado musical que ha marcado a varias generaciones.

La artista nacida en Chicago, conocida por su timbre potente y lleno de alma, atraviesa un momento de plenitud. Ante los cambios de una industria volcada en lo digital, la cantante se muestra entusiasta: "Las cosas siempre están cambiando, evolucionando, y puedes asustarte y esconderte o ¡aceptarlo y subirte al viaje!", asegura con firmeza a EL ESPAÑOL.

Sobre el peso de las plataformas actuales, Anastacia reconoce el esfuerzo que supone, aunque valora la cercanía con sus seguidores. "Las redes sociales dan a los artistas la oportunidad de mostrar más de quiénes son, y disfruto ese lado. ¡Aunque es como tener un trabajo extra!", confiesa entre risas.

Su paso por España es una de las paradas más esperadas de su actual gira europea. "Me siento increíblemente afortunada. Europa ha sido mi hogar musical durante gran parte de mi carrera", explica la cantante sobre el vínculo inquebrantable que mantiene con el continente.

Para ella, el público europeo es fundamental en su trayectoria. "Hay una lealtad real de las audiencias europeas que nunca daré por sentada. Han crecido conmigo y me han apoyado en cada capítulo de mi vida", afirma con gratitud.

Respecto a lo que el público alicantino encontrará en su directo, la artista lo tiene claro: "¡Diversión! Realmente, todo lo que quiero es que la gente venga y se lo pase en grande. Reiremos, bromearemos, obviamente cantaremos,", adelanta sobre la atmósfera de sus conciertos.

Anastacia promete una velada de fuertes emociones sobre el escenario. "La gente puede esperar mucha energía, mucho canto, algunos momentos emotivos y, con suerte, irse con el corazón lleno", señala la intérprete.

Esta será la primera vez que la cantante visite la ciudad de Alicante, y no quiere dejar pasar la oportunidad de conocerla. "Siempre que puedo, me encanta explorar los lugares que visito. Me encanta probar la gastronomía local y apreciar la cultura", comenta sobre sus planes antes de retomar su tour en agosto.

Regresar a los escenarios con el NTK26 Tour está siendo una experiencia revitalizante. "Estas canciones han sido parte de mi vida durante más de dos décadas, pero cada público les aporta algo nuevo", reflexiona sobre la evolución de sus grandes éxitos.

Como icono de la superación después de dos cánceres de mama, la artista sigue enviando un mensaje de autoaceptación. "Nunca he intentado ser nadie más, nunca me he comparado con nadie más, hemos aprendido que la confianza no viene de intentar complacer a los demás", sentencia con rotundidad.

Incluso en plena gira, intenta seguir la actualidad, especialmente la deportiva vinculada al Mundial de fútbol, para la que en 2002 compuso la canción oficial Boom. "Mi banda y mi equipo están mayoritariamente obsesionados con el fútbol, ¡así que me mantienen al tanto!", bromea la cantante.

Finalmente, Anastacia no oculta su admiración por la música actual y ya tiene en mente con quién le gustaría trabajar en un futuro cercano. Al ser preguntada por artistas contemporáneos, su respuesta es directa: "¡Teddy Swims y Rosalía!".

El concierto en El Muelle Live comenzará a las 22:00 horas, con la apertura de puertas que se realizará a las 20:00 horas para recibir a los miles de fans que se darán cita en esta actuación que encara la recta final del ciclo Aquarela Music.