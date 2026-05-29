Fijazz 2026 en Alicante: todo sobre el esperado regreso del festival que convierte el ADDA en un club de flamenco y jazz

Carles Benavent, Zenet, Las Migas y Niño Josele pasarán, entre otros, por el Fijazz 2026.

Del 11 al 19 de julio, la sala Ruperto Chapí se convierte en el epicentro mundial del género con figuras como Zenet, Niño Josele y Las Migas.

El festival Fijazz regresa este verano de 2026 para celebrar la unión natural entre el flamenco y el jazz en un espacio donde la raíz se encuentra con la improvisación. Bajo el lema 'En compás de paz', el evento reunirá a grandes nombres del género en la sala de cámara Ruperto Chapí del ADDA.

Esta edición propone un viaje musical lleno de personalidad, recorriendo distintas formas de sentir esta fusión. Todos los conciertos tendrán lugar a las 20:30h, con una entrada general de 25 euros y una reducida de 17,5 para mayores de 65 y menores de 30 años.

A continuación, detallamos la programación completa del festival para que no te pierdas ninguna cita.

Sábado, 11 de julio (20:30h): Las Migas . El cuarteto presenta Flamencas, un regreso a sus orígenes más puros tras ganar el Latin Grammy en 2022 y 2025.

de julio (20:30h): . El cuarteto presenta Flamencas, un regreso a sus orígenes más puros tras ganar el Latin Grammy en 2022 y 2025. Domingo, 12 de julio (20:30h): Jorge Pardo Trío . El maestro de la flauta y el saxo ofrece una experiencia 100 % flamencojazzística junto a Melón Jiménez y Bandolero.

de julio (20:30h): . El maestro de la flauta y el saxo ofrece una experiencia 100 % flamencojazzística junto a Melón Jiménez y Bandolero. Lunes, 13 de julio (20:30h): Marco Mezquida . El pianista presenta su nuevo trabajo Tàctil de este mismo 2026, una propuesta sensorial que explora la dimensión física del sonido.

de julio (20:30h): . El pianista presenta su nuevo trabajo Tàctil de este mismo 2026, una propuesta sensorial que explora la dimensión física del sonido. Martes, 14 de julio (20:30h): BvR Flamenco Big Band . Bajo la dirección de Bernard van Rossum, esta formación de gran formato presenta Flamenco-Jazz XL con la voz de María Marín.

de julio (20:30h): . Bajo la dirección de Bernard van Rossum, esta formación de gran formato presenta Flamenco-Jazz XL con la voz de María Marín. Miércoles, 15 de julio (20:30h): David Pastor All Stars . Un homenaje al legado de Miles Davis y John Coltrane con el proyecto Legacy of Blue.

de julio (20:30h): . Un homenaje al legado de Miles Davis y John Coltrane con el proyecto Legacy of Blue. Jueves, 16 de julio (20:30h): Iberian Trio . Con la colaboración especial de Jorge Rossy, el grupo presenta Ponte Ibérica, un puente entre diversas sensibilidades musicales.

de julio (20:30h): . Con la colaboración especial de Jorge Rossy, el grupo presenta Ponte Ibérica, un puente entre diversas sensibilidades musicales. Viernes, 17 de julio (20:30h): Carles Benavent Trío . El mítico bajista se une a Roger Mas y Toni Pagès en una propuesta íntima de raíz mediterránea.

de julio (20:30h): . El mítico bajista se une a Roger Mas y Toni Pagès en una propuesta íntima de raíz mediterránea. Sábado, 18 de julio (20:30h): Niño Josele . El guitarrista presenta Paz, un emotivo homenaje al pianista Bill Evans en el que su guitarra flamenca asume el papel del piano trasladando su riqueza armónica a un lenguaje propio.

de julio (20:30h): . El guitarrista presenta Paz, un emotivo homenaje al pianista Bill Evans en el que su guitarra flamenca asume el papel del piano trasladando su riqueza armónica a un lenguaje propio. Domingo, 19 de julio (20:30h): Zenet. El artista cierra el festival con Las manos y la voz, su disco más íntimo, habitando géneros como el bolero, el tango y la bossa nova.

El festival busca que el público no sea un mero observador, sino un cómplice de la ceremonia musical que ocurre en cada directo. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del ADDA.

Esta edición de 2026 reafirma la vigencia de un lenguaje común: el compás como punto de encuentro entre artistas que entienden la música de forma abierta, libre y profundamente emocional.