Aquarela Music invierte dos millones y medio en Alicante para crear uno de los mejores festivales de verano junto al mar

Alicante se prepara para vivir un verano histórico de la mano de Aquarela, un nuevo concepto de festival que promete transformar la oferta cultural de la ciudad. Durante la presentación oficial, celebrada bajo el sol del puerto alicantino, se ha desvelado una propuesta que busca ir más allá de la música convencional en El Muelle Live.

La concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, ha destacado la importancia de este evento para el futuro de la capital. "Hoy se marca un antes y un después. Hoy se pinta, y nunca mejor dicho con Aquarela, una nueva experiencia tanto para visitantes como para alicantinos", ha afirmado la edil, subrayando que este proyecto nace con la vocación de perdurar en el tiempo.

Poquet ha hecho especial hincapié en el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y el turismo de calidad. "Estamos encantadísimos de que hayáis apostado por Alicante para acoger este gran evento musical en unas fechas, el mes de julio, donde tenemos la ciudad más viva que nunca", ha señalado la concejala.

Para lograr este objetivo, el consistorio ha reforzado su inversión en eventos de gran formato. "Ese apoyo se manifiesta a través de esa línea de subvenciones que aumentamos desde que empezamos el mandato. Son 150.000 euros los que sirven para apoyar y atraer eventos como este festival Aquarela, que va a hacer que Alicante suene mejor que nunca", ha detallado Poquet.

Por su parte, el promotor del festival y responsable de la empresa organizadora, Antonio Riera, no ocultó su emoción al presentar este proyecto en su ciudad natal. "Soy alicantino y nunca he sido profeta en mi tierra. Hacemos cosas por toda España y parte del extranjero, pero nunca se había dado la ocasión hasta ahora", ha confesado el empresario.

Riera ha apostado por el recinto de Muelle Live, situándolo entre los mejores del país. "Yo que conozco toda España a nivel de recinto para la música en directo, este está casi en el top tres, porque estás viendo un concierto con la maravillosa fachada marítima", ha asegurado con orgullo.

A diferencia de otros macroeventos, Aquarela huye del formato de festival masivo concentrado en un solo fin de semana. Se trata de un ciclo de conciertos que se desarrollará del 2 al 18 de julio. "No es un festival al uso de tres días todos metidos oyendo muchísimos artistas. Es un festival boutique para gente que tenga ganas de venir a dar un paseo al puerto, oír algo de música y estar cómodo", ha explicado Riera.

El cartel es una mezcla ecléctica de figuras consagradas y talento emergente. Entre los nombres nacionales destacan Pablo Alborán, Rosario, Luz Casal y Rosana. Esta última, según el promotor, "se empeñó en venir a este recinto cuando supo lo que estábamos trabajando".

El toque internacional lo pondrán artistas de la talla de Anastacia y Alan Parsons, mientras que el talento local estará representado por Yerai Cortés. "Es un artista alicantino que ya fue un éxito en marzo y, cuando le dijimos que teníamos esto en el puerto, tuvo una ilusión tremenda", recordó el promotor.

Aquarela también incluirá propuestas innovadoras como DJ Symphonic, una experiencia que fusiona éxitos populares de Queen o ABBA con una orquesta sinfónica. "Es un producto que está triunfando por toda España y estamos muy esperanzados con él", ha concluido Riera, quien también confirmó la presencia de God Save The Queen, considerado el mejor tributo a la banda británica liderada por Freddie Mercury.