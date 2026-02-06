El Reggaeton Beach Festival inicia una nueva era con dirección renovada y 7 ciudades

El Reggaeton Beach Festival (RBF), reconocido como el mayor festival de música urbana de Europa, da un paso decisivo hacia su proyección global. La organización ha anunciado una nueva estructura de gobernanza y la incorporación de socios internacionales estratégicos que fortalecerán su crecimiento y posicionamiento a nivel mundial.

Al mismo tiempo, el festival confirma la octava edición de su gira, que recorrerá siete ciudades españolas durante el verano de 2026.

Esta nueva etapa cuenta con la entrada de Cerruti Capital 1881, fondo de inversión con sede en Dubái, y VANQUISH Sports & Media Group, conglomerado global especializado en el desarrollo de marcas culturales y de entretenimiento, así como en estrategias de monetización y activaciones internacionales.

El acuerdo establece un nuevo modelo de liderazgo que transformará RBF de un circuito de festivales europeo en una plataforma global que combinará eventos en vivo, contenido, alianzas de marca y experiencias comunitarias en distintos mercados. En este proceso, VANQUISH será clave para la internacionalización, la diversificación del negocio y la creación de una arquitectura de marca global.

En el marco de esta transformación, Mattia Loetscher asume la presidencia ejecutiva, mientras que Andrés Tortarolo se convierte en el nuevo CEO, uniendo visión estratégica, gestión internacional y continuidad junto al equipo fundador.

“El reguetón ha trascendido su faceta musical para convertirse en una poderosa expresión cultural capaz de conectar con audiencias globales, especialmente entre los millennials y la Generación Z. Nuestro objetivo es convertir RBF en una plataforma que canalice esa energía en propuestas sostenibles y relevantes para artistas, marcas y fans”, señaló Tortarolo.

Por su parte, Loetscher destacó: “Con esta alianza impulsamos a RBF hacia una dimensión completamente nueva. No solo ampliamos su alcance como festival, sino que lo consolidamos como una plataforma integral que abarca producción musical, contenidos y expansión internacional”.

El COO y socio fundador Iván Sanahuja subrayó que esta operación no responde a una venta, sino a un proceso de construcción y fortalecimiento del proyecto, con una visión de crecimiento estructurado y ambicioso, respaldado por aliados estratégicos alineados con la filosofía de RBF.

La transacción, estructurada por fases dentro de un plan de largo plazo, mantiene en reserva las cifras económicas. Entre los ejes principales de esta nueva hoja de ruta destacan: la expansión internacional mediante licencias y operaciones directas, el fortalecimiento del ecosistema de patrocinadores, el desarrollo de activos digitales y de contenido propio, y la profesionalización de la gobernanza y los procesos operativos.

Esta nueva etapa también integra al G13 Group, plataforma cultural con presencia nacional que contribuirá con visión estratégica y estructura operativa al crecimiento de RBF. Asimismo, se suman nuevos partners como Wonder Music Ent, reforzando la ambición global del proyecto.

Con esta reestructuración, Reggaeton Beach Festival consolida su posición como referente mundial de la cultura urbana, conectando música, entretenimiento, marcas y comunidad.

Siete paradas

En paralelo al anuncio corporativo, RBF confirma su octava gira, que se celebrará entre junio y julio de 2026 con paradas en Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán (Pontevedra). Con estas siete sedes ya confirmadas, el festival reafirma su liderazgo como una de las grandes citas musicales del verano español.

Las entradas promocionales ya están disponibles. Aunque el cartel de 2026 aún no se ha revelado, en anteriores ediciones RBF ha contado con artistas internacionales de primer nivel como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Rauw Alejandro, Anuel o Ozuna.